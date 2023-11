– Jeg kan ikke tro at dette skjer, sa Tobias Foss da nyheten ble kjent.

For noen nordmenn er sommeren og TV-bildene fra Tour de France en ubrytelig kombinasjon.

Slik var det i hvert fall for den norske sykkelstjernen Tobias Foss. Minnene av blant andre Edvald Boasson Hagen i aksjon for storlaget Team Sky (nå Ineos Grenadiers) står sterkt.

Fra neste sesong skal Foss selv sykle for Ineos.

I dette intervjuet forteller 26-åringen om det spesielle forholdet til sitt nye lag – og hva det siste året har lært ham, etter at han sjokkerte hele sykkelverdenen i fjor.

Den oppsiktsvekkende bragden

«Foss?!»

Overraskelsen sto skrevet i ansiktet til stjernen Remco Evenepoel da han så resultatlisten.

På sensasjonelt vis vant nemlig Foss fjorårets VM-tempo i Australia. Norge fikk sin første verdensmester på øvelsen.

Men det var ingen helt ukjent rytter som gikk til topps. Foss hadde tidligere vunnet Tour de l’Avenir og blitt nummer ni sammenlagt i Giro d’Italia, to store prestasjoner hver for seg.

VM-triumfen hadde imidlertid et større element av sensasjon ved seg. Den betydde at han i år syklet temporitt kledd i den legendariske regnbuetrøyen. For Foss har det nesten vært som å befinne seg i en drøm.

Men med trøyen fulgte også ansvar og økte forventninger. Det har gitt god erfaring.

– Kall det gjerne press; Når du kommer med trøyen, stilles det høyere krav. Det forventes at du kjemper om seieren. Jeg føler jeg har taklet det greit, men det er noe jeg har lært mye av. Det er en situasjon som er vanskelig å trene på før du står i den, sier Foss.

En av norsk sykkelsports største dager: Tobias Foss øverst på seierspallen i Australia. Foto: Rick Rycroft, AP/NTB

Forbildet Edvald

Når han snakker med Aftenposten, er det gått et lite døgn siden det ble kjent at han sykler for Ineos Grenadiers fra 1. januar.

Med det går en barndomsdrøm i oppfyllelse.

For det britiske storlaget har en spesiell plass i hjertet hans. Foss har vokst opp i Vingrom i Lillehammer kommune. Da han som ivrig 14-åring fulgte Tour de France fra TV-kroken, var det en annen syklist fra Lillehammer-området som herjet: Edvald Boasson Hagen.

I 2011-utgaven av verdens gjeveste sykkelritt vant «Eddy the Boss» to etapper for daværende Team Sky.

– Edvald var et veldig stort forbilde i lokalmiljøet og en av pådriverne til at jeg begynte med sykkel. Da var det naturlig at Sky ble favorittlaget, forteller Foss.

Fra 2012 til og med 2019 var det kun én Tour de France-vinner som ikke syklet for laget. Stjerner som Bradley Wiggins, Chris Froome og Geraint Thomas ble også forbilder for Foss. Vekten hos de tre lå like rundt 70 kg, i likhet med hos nordmannen. For ham ble de beviser på at en som ham kan vinne de store etapperittene.

Siden så han også Team Sky og Boasson Hagen på nært hold da Tour of Norway kom til Lillehammer. Etterpå syklet Foss hjem og plukket opp flaskene rytterne hadde kastet fra seg underveis i løpet.

– Da fant jeg en Sky-flaske. For meg var den hundre ganger mer stas enn de andre flaskene.

Siden 2020 har navnet til Foss’ nye lag vært Ineos Grenadiers.

Jakter på viktig rolle

De siste årene har UAE Team Emirates og Jumbo-Visma overtatt Ineos’ hegemoni. Det er nettopp Jumbo-Visma Foss nå forlater, etter å ha vært der siden 2020. Konkurransen om plassen har vært knallhard.

Ambisjonen er nå en kapteinsrolle i de største rittene. Det blir ikke bare enkelt, med tidligere Tour de France-vinnere som Thomas og Egan Bernal blant lagkameratene.

– Jeg håper å bli del av nye Ineos og ta steget til å bli en grand tour-kaptein for hele laget.

Tobias Svendsen Foss Vis mer ↓ Født: 25. mai 1997 (26 år) Fra: Vingrom (i Innlandet fylke) Tok bronse på tempo i junior-EM som 17-åring. I 2019 vant han Tour de l’Avenir, «ungdommens Tour de France». Tok en imponerende niendeplass sammenlagt i Giro d’Italia 2021. Ble verdensmester på tempo i fjor.

Alderen på en del av lagets ryttere tilsier at et lite generasjonsskifte nærmer seg. Det kan gi Foss den åpningen han trenger.

Før det satser han på en enklere sesong enn hva som var tilfelle i år. Koronasykdom satte ham et godt stykke tilbake.

Nå har han hatt tid på seg til å hvile og nullstille kroppen.

– Det var veldig nødvendig. Selv i august merket jeg at det satt langt i, kroppen var skjør.

På det verste slet han med å restituere seg, men nå fungerer den biten som den skal.

Og da kan Sykkel-Norge fint håpe på å se Tobias Foss tilbake på sitt beste i 2024.