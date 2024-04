Fredag kom oppsettet for 2. runde i NM, og der kan man se at de to sunnmørslaga som er med videre møtes. Hødd får hjemmekamp mot AaFK.

Hødd sikret sitt avansement til 2. runde torsdag kveld, etter å ha banka Volda 6–1, mens AaFK vant 2–0 borte mot Spjelkavik onsdag.

Lagene møtes dermed for første gang i en tellende kamp siden 2022, da de også møttes i andre runde av NM. Den gangen ble det lite spenning, for AaFK ledet tidlig 2–0 og vant til slutt 3–0, etter scoringer av Dario Canadjija, Sigurd Haugen og Oscar Solnørdal.

Kampen spilles etter planen 24. april på Høddvoll.

Dette er hele oppsettet:

Skjervøy – Alta

Fløya – Tromsø

Tromsdalen – Lyn

Junkeren – Bodø/Glimt

Melhus – Ranheim

Stjørdals/Blink – Levanger

Strindheim – Molde

Træff – Kristiansund

Hødd – Aalesund

Stord - Lysekloster

Bjarg – Åsane

Frøya - Sogndal

Askøy - Brann

Torvastad – Viking

Vard Haugesund – Sandnes Ulf

Mandalskameratene – Bryne

Fløy – Egersund

Jerv - Strømsgodset

Pors – Odd

Eik Tønsberg – Fredrikstad (spilles 25. april)

Fram – Arendal

Hønefoss – Sarpsborg 08 (spilles 25. april)

Elverum – HamKam

Eidsvold Turn – Mjøndalen

Ull/Kisa – Rosenborg

Strømmen – Lillestrøm

Skeid – Raufoss

Frigg – KFUM

Oppsal – Vålerenga

Bærum – Stabæk

Kjelsås - Kongsvinger

Råde – Moss