Måtte gi seg med smerter i fjor - fredag møter han Ruud eller Rune i semifinale

(Alexander Zverev–Thomas Martin Etcheverry 6–4, 3–6, 6–3, 6–4) Ett år etter at han forlot French Open under semifinalen i rullestol, er Alexander Zverev klar for en ny semifinale. Motstander blir enten Casper Ruud eller Holger Rune.