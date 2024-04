Tirsdag hadde 28-åringen invitert til pressekonferanse på Holmen Fjordhotell i Asker sammen med sin trener Leif Olav Alnes.

– Vi kommer til å løpe mer, men vi kommer til å fylle det inn på behov og lyst, egentlig, sa Warholm.

– Vi holder det åpent med hva vi kommer til å løpe, la han til.

Warholm opplyste at det blir kun 400 meter hekk i EM i Roma og ikke 400 meter flatt.

Til NTB forteller ulsteinvikingen at det kan bli deltakelse i for eksempel London eller Monaco mellom de to store mesterskapene, men ingenting er sikkert.

Heller ikke NM.

– Jeg skal ikke si at jeg kommer til å droppe det, men jeg har ikke tenkt at det blir prioritert veldig høyt i år, dessverre, sier Warholm.

I vinter ble det ikke noe eget innendørsstevne hjemme i Ulsteinvik. I stedet bestemte han seg i siste liten for å delta i innendørs-VM i Glasgow. Der stivnet han da han løp inn til sølv og 45.34 på 400 meter flatt.

2.-plass ble det også i de to siste løpene på signaturøvelsen 400 meter hekk sist sesong. Først ble han slått av Kyron McMaster i Zürich. Deretter ble han slått av Rai Benjamin i USA. For Warholm er det sjelden kost. Han er ikke vant til å bli slått.

Sunnmøringen Warholm er olympisk mester på 400 meter fra Tokyo i 2021. Da løp han inn til 45,94 og satte verdensrekord. Den står fortsatt.

Warholm ble europamester i München i 2022. I 2023 ble han verdensmester i Budapest.