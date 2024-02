Reuters siterer landets idrettsminister på at Kiptum er død. Den kenyanske løperen Milcah Chermos har vært på sykehuset med flere andre utøvere og familiemedlemmer av Kiptum. Til nyhetsbyrået AP sier hun at hun så liket, og at Kiptum ble identifisert av familien.

Ulykken skjedde ved Kaptagat-området sørvest i landet, et høytliggende område der mange langdistanseløpere trener.

Daily Nation siterer politisjef Peter Mulinge på at ulykken skjedde klokka 23 lokal tid, og at Kiptum og to andre, en av dem hans trener Garvais Hakizimana, var med ham i bilen. Også Hakizimana har mistet livet, heter det videre. Den tredje personen ble alvorlig skadd og er tatt til sykehus.

Kiptum løp inn til ny rekord i oktober på tiden 2.00.35. Med det knuste han den gamle verdensrekorden på 2.01.09 som ble satt av Eliud Kipchoge under Berlin Marathon i 2022.