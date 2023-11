Nordmannen kjørte i mål 2,68 sekunder bak ledende Manuel Feller fra Østerrike. Solevåg hadde startnummer 21 i verdenscupåpningen i slalåm i østerrikske Gurgl.

Solevåg ligger på 20.-plass etter at 27 utøvere har vært i aksjon. De 30 beste går videre til andre omgang.

Tidsmessig er det ikke like ille som det høres ut. Feller leder nemlig med 0,94 sekunder til nummer to, Clement Nöel. Det betyr at Solevåg er 1,74 sekunder bak andreplassen og 1,22 sekunder bak en topp-ti-plassering.

Det betyr også at Solevåg hadde muligheter til å få et mye bedre utgangspunkt enn det han gjorde. Mellom 2.-plass og 16.-plass skiller det «bare» 0,77 sekunder.

Solevåg tapte tid jevnt gjennom hele løypa og fikk aldri opp farten skikkelig. Han får nå et tidligere startnummer i andre omgang. Det kan være en fordel, men sunnmøringen hadde trolig et ønske om å være nærmere tidsmessig de foran.

Beste nordmann etter første omgang er Alexander Steen Olsen på femteplass. Andre omgang starter 13.45.