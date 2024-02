Ettersom det var hele 39 lag som meldte seg på Sunnmørsposten cup i herreklassen, ble det spilte 1. runde i cupen med bare 14 lag først, som ble ferdigspilt i forrige uke. De sju vinnerne derfra gikk videre til 2. runde denne uka, som dermed består av totalt sett 32 lag.

I de første kampene i 2. runde denne uka, har Volda, Brattvåg 2, Hareid, Herd, Giske, SIF/Hessa og Valder gått videre til neste runde.

Resten av kampene i runden spilles slik: Aksla-Langevåg, Bergsøy-Blindheim, Bergsøy 2-Guard, Stordal/Ørskog-Stranda, Ørsta-Rollon, NTNUIÅ-Langevåg 2, Åmdal-Hareid 2, HaNo-Hovdebygda og Sula-Norborg.

Andreas Hjellen Tangen scoret to ganger da Ørsta slo Harøy 6–2 i 1. runde i Sunnmørsposten cup. Foto: Aleksander Svendsen

Sunnmørsposten skal sende Ørsta-Rollon søndag kl. 14.00 som hovedkamp, men sendingen starter kl. 13.45.

Allerede fredag kl. 12.00 skal 3. runde i cupen sendes direkte på smp.no i denne artikkelen.

Etter planen settes cuprunden opp søndag 17. mars som er utgangspunkt, men klubbene kan velge å spille kampene på et tidligere tidspunkt. Hvis det skulle bli en kollisjon med NM-kvalifiseringen for enkelte lag, kan det være mulig å få utsatt frist for gjennomføring av kampene, men for de andre lagene er fristen satt til 17. mars.