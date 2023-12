Det var før siste runde klart at Real Sociedad og Inter kom til å gå videre fra gruppe D, men kampen om å bli nummer tre og dermed få spill i europaligaen neste år, levde.

Salzburg slo Benfica 2-0 i den første kampen, og dermed hadde Aursnes og co. en tøff oppgave foran seg i tirsdagens bortekamp. De måtte vinne med minst to mål for å passere østerrikerne på tabellen, og til pause hadde de scoret målene de trengte.

Angel Di Maria sendte gjestene i ledelsen da han skrudde ballen i mål direkte fra hjørnespark. Like før hvilen doblet Rafa Silva.

Etter en snau time reduserte Luka Sucic og sendte Salzburg opp som gruppetreer. Benfica skapte sjanser til å øke ledelsen, og dypt inne i overtiden kom den. Aursnes slo inn til Arthur Cabral som satte ballen i nettet til ellevill jubel.

Aursnes spilte på Benficas høyreback i oppgjøret.

Inter og Sociedad spilte 0-0 i gruppefinalen. Dermed vant Sociedad puljen og får en antatt lettere motstander i åttedelsfinalen.