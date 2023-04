Strømsgodset-sjefen om Bakke-uttalelse: – Uttrykk for frustrasjon

Strømsgodset håper de kan tolke LSK-trener Geir Bakkes uttalelser om klubbens sykdomssituasjon som et uttrykk for frustrasjon. Tirsdag trente 12 av klubbens A-lagsspillere for fullt.