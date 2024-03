Alle kampene i kvinnenes gruppespill er nå ferdigspilte og de fire semifinalene er nå klare.

I avdeling 1 var det Hødd som gikk seirende ut, etter å ha vunnet alle sine tre kamper. Volda ble nummer to i gruppa med to seiere, og et knepent 2–1-tap mot Hødd. Aksla/Guard ble nummer tre i gruppa, mens Sykkylven ble sist. Disse to siste er nå ute av Sunnmørsposten Cup.

Herd vant avdeling 2, etter storseier i begge sine kamper, mens HaNo ble nummer to og Aksla/Guard 2 endte sist.

Det gjør at vi nå får semifinaler til høsten mellom Hødd (gruppevinner 1) og HaNo (toer gruppe 2), mens Herd (gruppevinner 2) møter Volda (toer gruppe 1).

Hødd vant alle sine kamper og vant gruppe 1 i Sunnmørsposten Cup. Foto: Skjermdump fra fotball.no

Herd slo både HaNo og Aksla/Guard 2 med store siffer og vant gruppe 2. Foto: Skjermdump fra fotball.no

For herrene er 3. runde fortsatt ikke helt ferdigspilt, men til nå har Hareid (4), Hareid 2 (6), Valder (5), SIF/Hessa (4), Blindheim (5) og Aksla (4) gått videre til kvartfinalen, som spilles i uke 22 (månedsskiftet mellom mai og juni). Det gjenstår to kamper: NTNUIÅ – Rollon og Giske – Herd.

Slik spilles Sunnmørsposten Cup. Foto: Sunnmøre Fotballkrets

Resultater 3. runde Sunnmørsposten cup herrer:

Hareid – Brattvåg 2: 4–0

1–0 Gustav Kløvning, 2–0 Marcus Dimmen, 3–0 Martin Longva og 4–0 James Kenneth Sjåstad.

Hovdebygda – Hareid 2: 2–3

0–1 Ola Kalvø Vattøy, 0–2 Grzegorz Janiak, 1–2 Bjørnar Holen, 1–3 Jacob Jøsokbakke og 2–3 Audun Lillebø.

Valder – Volda: 3–2

1–0 Ruben Johnsen, 2–0 Filip Sæther Bordom, 3–0 Nicklas Henriksen, 3–1 Bjørn Otto Holsvik og 3–2 Fredrik Kvalsnes.

Guard – SIF/Hessa: 1–2

To straffebom fra Guard før kampstart.

0–1 Jonathan Mulelid, 1–1 Elias Larsen og 1–2 Mulelid.

Jonathan Mulelid scoret begge målene for SIF/Hessa, som så vidt slo ut 6. divisjonslaget Guard. Foto: Aleksander Svendsen

Norborg – Blindheim: 0–5

0–1 Marius Strand Eikrem, 0–2 Aron Gjerde, 0–3 Kasper Aarset Pettersen, 0–4 Gjerde og 0–5 Kristoffer Florvaag.

Aksla – Stordal/Ørskog: 3–1

0–1 Henrik Otterlei Hurlen, 1–1 Daniel Slotsvik, 2–1 Erlend Mo Rognes og 3–1 Ronald Dragoti.

Akslas Ronald Dragoti kom seg på scoringslista i kampen mot Stordal/Ørskog. Foto: Aleksander Svendsen/arkiv

NTNUIÅ (5) – Rollon (4) spilles mandag og blir sendt direkte på smp.no

Giske (5) – Herd (4) spilles torsdag og blir sendt direkte på smp.no

Siste runde gruppespill Sunnmørsposten cup kvinner:

Avdeling 1:

Hødd – Volda: 2–1

1–0 Amanda Worren Eikrem, 2–0 Aase Ulstein, 2–1 Hanna Andenes

Sykkylven – Aksla/Guard: 0–7

0–1 Victoria Andersen, 0–2 Andersen, 0–3 Lone Ulla Steinsbu, 0–4 Steinsbu, 0–5 Steinsbu, 0–6 Anna Dale og 0–7 Stella Vik Remøy.

Avdeling 2:

HaNo – Herd: 0–5

0–1 Thea Dalhaug Ulla, 0–2 Ida Sølberg, 0–3 selvmål, 0–4 Anna Brenne og 0–5 Ellijanne Anderson.