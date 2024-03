Mandag kveld møttes 4. divisjonslaget Hovdebygda og 6. divisjonslaget Hareid 2 i 3. runde av Sunnmørsposten cup.

Bortelaget Hareid 2 fikk starte kampen med to straffespark på grunn av divisjonsforskjellen, og satte straffene sikkert ved Ola Kalvø Vattøy og Grzegorz Janiak, slik at de leda 2–0 før avspark.

Så reduserte Hovdebygda allerede etter sju minutter ved Bjørnar Holen. Da kunne man tenke at de skulle klare å snu oppgjøret ganske kjapt, men sju minutter senere økte Hareid 2 til 3–1 ved Jacob Jøsokbakke.

Mot slutten presset hjemmelaget på for scoring og tre minutter før fulltid scoret Audun Lillebø på et straffespark, til 2–3, som også ble sluttresultatet.

– Det var veldig kjekt å gå videre. Vi hadde egentlig ikke tenkt det var mulig å gå så langt, vi håpte bare på å komme oss videre til 3. runde som vi spilte i går. Å møte Hovdebygda så vi på som en stor oppgave, forteller Hareid 2-trener Eiliv Tore Howlid, som også spilte kampen.

Rutine

Hareid 2 består av en del eldre karer, med mye rutine. Deriblant Kurt Haddal (57) og Eiliv Tore Howlid (45).

– Det var nok kanskje rutinen som gjorde at vi klarte å holde unna. De siste 20 minuttene var tøffe, da var det kaos. Hovdebygda la et stort trykk på oss og vi klarte knapt å få ballen over på andre halvdel. Nå er det gangsperre på hele gjengen, ler Howlid.

Hvilke ambisjoner 6. divisjonslaget har videre i cupen, har de ikke kommet fram til ennå.

– Det spørs hvem vi møter. Vi skal bite fra oss uansett, men det passer oss kanskje best å møte god motstand, slik at vi kan ligge lavt og slipper å styre kampene. Forhåpentligvis får vi et par straffespark å gå på også, sier Howlid.

Lørdag gikk også Hareids A-lag videre i cupen, etter å ha slått Brattvåg 2 med god margin, 4–0. Dermed kan potensielt Hareid og Hareid 2 møtes i 4. runde.

Resultater 3. runde Sunnmørsposten cup herrer:

Hareid – Brattvåg 2: 4–0

1–0 Gustav Kløvning, 2–0 Marcus Dimmen, 3–0 Martin Longva og 4–0 James Kenneth Sjåstad.

Hovdebygda – Hareid 2: 2–3

0–1 Ola Kalvø Vattøy, 0–2 Grzegorz Janiak, 1–2 Bjørnar Holen, 1–3 Jacob Jøsokbakke og 2–3 Audun Lillebø.

Ikke spilt ennå:

Divisjon i parentes.

Valder (5) – Volda (4)

Guard (6) – SIF/Hessa (4)

NTNUIÅ (5) – Rollon (4)

Giske (5) – Herd (4)

Norborg (5) – Blindheim (5)

Aksla (4) – Stordal/Ørskog (4)

Siste resultater gruppespill Sunnmørsposten cup kvinner:

Avdeling 1:

Sykkylven – Hødd: 0–9

0–1 Amalie Fjørtoft Vik, 0–2 Amanda Worren Eikrem, 0–3 Mari Sandvik, 0–4 Sandvik, 0–5 Martha Omdal, 0–6 Omdal, 0–7 Julie Myrene, 0–8 Aase Ulstein og 0–9 Omdal.

Volda – Sykkylven: avlyst.

Avdeling 2:

HaNo – Herd: 0–5

0–1 Thea Dalhaug Ulla, 0–2 Ida Sølberg, 0–3 selvmål, 0–4 Anna Brenne og 0–5 Ellijanne Anderson.

Ellijanne Anderson scoret for Herd i seieren som sørget for avansement og gruppeseier. Foto: Aleksander Svendsen (Arkiv)

Ikke spilt ennå:

Hødd – Volda

Sykkylven – Aksla/Guard