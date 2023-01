Målingene og bildene bekymrer Ulvang: – Det blir verre og går mot en grense

VAL MÜSTAIR (VG) Under Tour de Ski-starten har det vært snømangel. I åsene rundt stadion i Sveits er det grønt. Vegard Ulvang spår at det er et tidsspørsmål før langrennskonkurransene flyttes enda lengre opp i høyden.