De sju er Gabrielle, Broiler, Dagny, CC Cowboys, Emma Steinbakken, Kjartan Lauritzen og Roc Boyz.

Jugend 2024 er 16. og 17. august. De sju som offentliggjøres nå er første artistslipp, melder Momentium og omtaler dette som en knallsterk line up.

– Vi vet dette er blant artistene publikummet vårt har ønsket seg aller mest. Og de har mer i vente, sier Ante Giskeødegård i pressemeldinga.

I oktober meldte festivalarrangørene at de gjør en endring i 2024, hvor de innfører 18-årsgrense på Jugend 2024. I tillegg blir det en helt ny festival for ungdom under 18 år. Denne kalles «Jugend U18 Spire».