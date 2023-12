Forfatteren var antrukket kjole og hvitt, og for anledningen hadde han tatt på seg sin St. Olavs Orden som han mottok i 2005. På brystet hans var festet medaljen som han fikk da han ble ridder av Den franske nasjonale fortjenesteorden i 2003.

Han mottok prisen på scenen av kong Carl Gustaf av Sverige og var nest sist i rekken av årets vinnere til å tre fram for å motta sin gjeve pris.

Etterpå spilte orkesteret «Anitras dans» fra Peer Gynt av Edvard Grieg til ære for den norske nobelprisvinneren, som altså er kun den fjerde nordmannen som mottar nobelprisen i litteratur. Fosse føyer seg nå inn i rekken sammen med Bjørnstjerne Bjørnson, Knut Hamsun og Sigrid Undset.

– Han bruker de enkleste ord

Jon Fosse er ingen vanskelig forfatter, men en som bruker enkle ord til å ordlegge universell tematikk, sa professor Anders Olsson i Svenska Akademien før Fosse mottok prisen.

– Han bruker de enkleste ord og skriver om opplevelser vi alle kan relatere oss til: separasjon, død og kjærlighetens sårbarhet. Enhver vanskelighet med Fosse dreier seg heller om hvorvidt vi er klare for å åpne oss for den eksistensielle usikkerheten han stadig berører.

– Jon Fosse er den første nobelprisvinneren i litteratur som har skrevet på nynorsk. I likhet med sin store norske forgjenger Tarjei Vesaas kombinerer han sterke lokale bånd med en tro på samtidslitteraturens muligheter. Han viker unna det vi kan betrakte som en definitiv formulering, noe som gjør det nesten umulig å sitere ham.

Norsk fisk på menyen

Senere på kvelden er det duket for bankett med pomp og prakt i byens rådhus, hvor Fosse også vil være til stede. Han skal sitte ved siden av prinsesse Christina Fru Magnuson og Sveriges kulturminister, ifølge Bergensavisen. På menyen står norsk fisk, skriver avisen.

Blant dem som også er på plass i Stockholm, er kulturminister Lubna Jaffery (Ap), samt Fosses forlegger, Samlaget-sjef Håkon Kolmannskog.

Her hjemme ble prisutdelingen strømmet på Litteraturhuset i Oslo, som i disse dager har hatt en rekke Fosse-arrangementer over flere dager. Også i Strandebarm i Hardanger er det stor fest.

Nobelprisene i fysikk, kjemi, medisin og økonomi ble også delt ut. Der fikk blant annet ungarske Katalin Karikó og amerikanske Drew Weissman nobelprisen i medisin for sitt arbeid med utviklingen av covid-19-vaksiner basert på mRNA-teknikk.

Grudde seg og var nervøs

Fosse har vært i Stockholm over flere dager, og torsdag holdt han sitt nobelforedrag.

Han har gitt få intervjuer i forbindelse med nobeluka, men sa til det svenske nyhetsbyrået TT at han grudde seg veldig og var forferdelig nervøs.

Forfatteren takket nei til flere av arrangementene, men besøkte fredag biblioteket i Stockholm-forstaden Rinkeby. Det har vært tradisjon siden 1988 at litteratur-prisvinneren besøker biblioteket. Der møtte Fosse barn som hadde lest bøkene hans, og forfatteren var tydelig rørt etter at barna sang for ham, ifølge VG.

«Jeg ser fram mot å treffe deg. Jeg vet at du er veldig sjenert, men det går bra, vi er også det», heter det i en av hilsenene fra et barn ved navn Asli.