Spirefestivalen arrangeres 5. og 6. september 2024. Aldersgrense blir året man fyller 15, melder Momentium i ei pressemelding.

Etter at det ble innført 18 års aldersgrense på Jugendfest, kom Momentium opp med en helt ny, og rusfri, ungdomsfestival.

– Vi har fått tydelige tilbakemeldinger fra ungdommen selv om at det er viktig med en aldersgrense på det året man fyller 15, ikke lavere. Det er ingen øvre aldersgrense. Da har de som mister Jugend et alternativ, sier Ante Giskeødegård i Momentium.

Ante Giskeødegård og Momentium arrangerer Spirefest på Sørsida-området neste år. Foto: Jan Erik Finsæther

Rusfrie rammer

– Vi skal lage en knallbra festival for ungdom, i rusfrie rammer. Etter stor suksess med Spire-konserter på Terminalen for ungdom under 18 år det siste året, opplever vi at det er stor etterspørsel og ikke minst engasjement for å få sin egen konsert på egne premisser. Her får ungdom selv være med å arrangere og bestemme. Dette ønsker vi å ta med oss inn i den nye festivalen, sier festivalsjef Geir Leirvåg.

Kul festival

Spirefest 24 blir et samarbeid mellom Spire, Terminalen Byscene, Momentium, Ung i Ålesund, Ålesund kommune, Sørsida Utvikling og en rekke lokale støttespillere.

De første artistene som er klare til Spirefest er Marstein fra Undergrunn, Kamelen og Victoria Nadine.

– Spirefest booker artister som også kunne ha spilt på Jugend, det er viktig for oss og ikke minst for at de unge skal få en like kul festival og konsertopplevelse, sier Leirvåg.

smp.no kommer med mer