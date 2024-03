Blant dem er over 530 norske, og blant artister som Maria Haukaas Mittet, Elisabeth Andreassen, Ingrid Bjørnov, Anita Skorgan og Margaret Berger finner vi også lokale Hedvik Mollestad Thomassen, Siril Malmedal Hauge, Isak Shorty, Nils Petter Molvær, Hilde Marie Kjersem og Live Marie Hanken.

26. januar, rett før den norske MGP-finalen, hadde 294 norske kjendiser undertegnet oppropet der de oppfordret NRK til å be EBU utestenge Israel fra Eurovision. Nå har tallet økt ytterligere: 530 norske artister har signert, opplyser Marte Wulff (43) i aksjonsgruppen for Palestina, til VG. Se hele listen her.

Mer enn 4000 musikere, artister og profesjonelle innen musikkbransjen i de fem nordiske landene har de siste månedene signert opprop som krever at Israel skal utestenges fra Eurovision Song Contest. I tillegg krever de finske og islandske oppropene at de nasjonale kringkasterne trekker seg fra konkurransen hvis Israel får delta.

«Vi føler sterkt at Israel ikke bør få muligheten til å polere sitt offentlige image på Eurovision-scenen og dermed bruke det til å dekke over og fortsette sine menneskerettighetsbrudd», heter det blant annet i det fellesnordiske oppropet.

Bak oppropene står profesjonelle innen musikkbransjen i hvert land. I Norge er det artistene og aktivistene Marte Wulff, Marthe Valle og Charlotte Quale som står bak.