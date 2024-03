Ukens tips: Hvordan spise sunnere og mer variert? Det er ikke så mange grep som skal til.

Eksperten: Ida Gran-Jansen vant «Hele Norge baker» på TV3 i 2013 og har skrevet flere kokebøker. Hun deler oppskrifter og tips på Instagramkontoen idagranjansen med over 290.000 følgere. I år er hun aktuell med kokeboken «Lur familiemat». Hun bor i Oslo med mann og tre barn.

1. Hva gjør du for å få familien til å spise sunnere?

– Belgfrukter, bær og nøtter er godt og næringsrikt. Men å sette frem bønner og linser og tro at barn eller voksne plutselig hiver det i seg, er tvilsomt, sier Ida Gran-Jansen mens hun står på kjøkkenet hjemme og lager tomatsuppe.

En av løsningene er å få inn masse sunne ting i maten familien allerede er glad i og spiser. Hun forteller at hun prøver å «gjemme» sunne ting i maten familien er glad i. Men hun understreker at det også er viktig å tilby barn rene råvarer til måltidene også.

– Pannekaker med bønner, gulrot og masse egg og grove vafler med linser og pastinakk er veldig populært her hjemme, og det er enkelt å lage dem næringsrike med grønnsaker i uten at det tar bort den gode smaken. Smoothies med frukt og grønt er også en fin måte å få i barn mye grønnsaker på.

Linser og bønner – bruk og næringsinnhold Vis mer ↓ Linser generelt: rike på jern, protein, sink og selen. Det er også kalsium, folat og magnesium i linser. Det finnes grønne, røde og gule linser. Linsene passer godt til supper, gryter og stuinger, men også i vaffelrøre, pannekaker og smoothie. Bønner generelt: rike på fiber, protein, kalsium, folat, jern og kalium. Det finnes ulike typer bønner som hvite, brune, svarte og røde. Hvite er fine i salat, pasta, supper etc. Røde har mest antioksidanter. De kan brukes til gryter, i taco og vafler. Svarte og brune bønner er gode å ha i gryter, supper, burritos o.l. NB: Både tørre bønner og tørre linser må bløtlegges før bruk. Kjøpes de i lake, hell av og skyll godt før bruk. Kilde: frukt.no/bramat.no

2. Smarte hverdagshacks på kjøkkenet

En av hennes hverdagshacks er:

– Jeg har i masse sunne ting i maten vi allerede spiser. F.eks. bønner i pannekaker, linser og squash i vafler, blomkål i fiskebollesausen osv.

I hverdagsmiddag som kjøttsaus og pasta, fiskeboller, lasagne og taco bruker hun en stavmikser for å blande grønnsakene inn i maten.

– Jeg serverer også grønnsaker som de er ved siden av. Et tips for å få inn mer linser er å blande det inn med tacokjøttet eller i bolognesen. Det fungerer, og det smaker veldig godt, lover Gran-Jansen.

For over ti år siden vant Gran-Jansen hele Norge baker på TV3. Hun lager fortsatt mye søtt og godt, men denne dagen sto tomatsuppe på menyen. Foto: Stein J. Bjørge / Aftenposten

Temaet barn og mat har 36-åringen vært opptatt av siden hun ble mamma for første gang. Nå har hun ett barn på fem år, en på 3 1/2 og en på halvannet år. De er prøvekaniner og har smakt på alle oppskriftene som står i kokeboken «Lur familiemat». Flere ganger.

Gran-Jansen vil helst unngå å stresse med maten. Når hun vet at barna får i seg det de trenger til frokost og kveldsmat, er det ikke så farlig om de ikke spiser massevis av grønnsaker til middagen. Hun synes det er viktig at barna får et naturlig forhold til alle typer mat, og hun har eksponert dem for det fra tidlig alder.

– Vis barna at grønnsaker og linser er godt ved å ta dem med på matlagingen. Når jeg lager smoothie eller sunne vafler, får de være med og putte spinat, squash, linser og annet oppi. Når maten smaker godt, forstår de at grønnsaker smaker godt, sier hun.

Linser er en stor og viktig del av kostholdet for Ida Gran-Jansen og familien. Linser brukes i alt fra taco til vafler og pannekaker. Foto: Stein J. Bjørge / Aftenposten

Før leggetid får barna en kveldstallerken med mye godt. Brødskivene blir ofte byttet ut med noe annet.

– Grove pannekaker med hvite bønner, masse egg og gulrot er blitt en hit. De smaker bedre enn de vanlige. Mange er skeptiske til det, men snur fort når de smaker dem. Og det er herlig å variere fra klassisk brødmat også. Send gjerne med pannekakene i matpakken, sier hun.

Ida Gran-Jansen har over 290.000 følgere på Instagram og deler oppskrifter der. Foto: Stein J. Bjørge / Aftenposten

3. Middagsfavoritter til hele familien

Noen faste favoritter hjemme hos henne er fiskeboller, fiskegrateng og lasagne. De klassiske rettene er blitt oppgradert til næringsbomber, ifølge Gran-Jansen.

– Jeg blander blomkål inn i sausen, som jeg kjører jevn i en blender. Fiskebollene serveres ellers med kokte poteter og ovnsbakte gulrøtter.

I lasagnen er kjøtt byttet ut med linser. (Se oppskrift lenger ned i saken).

– Til gjengjeld er det massevis av ost og grønnsaker. Linsene fungerer som protein og er jernrik sier hun.