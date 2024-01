Kommunedirektør i Ålesund, Jon Steven Hasseldal, ber i en høringsuttalelse til forslaget til planprogram for ny E39/E136 om at strekningen fra Breivika til Ørskogfjellet prioriteres når Møreaksen skal bygges.

Hasseldal peker på behovet for å sikre drikkevannskilden Brusdalsvatnet og at ny veg gjennom Brusdalen må gå i tunnel. Det er vektige argument.

Før påske kommer regjeringen med sitt forslag til ny nasjonal transportplan (NTP). Vi har gode grunner til å tro at en rekke samferdselsprosjekter i mange 10-talls milliarder-klassen kommer til å bli skjøvet langt fram i tid.

Etter alt å dømme gjelder det også den klart mest kostbare delen av ny veg mellom Ålesund og Molde. Strekningen fra Vik i Vestnes til Julbøen i Molde har alene en prislapp på nærmere 20 milliarder kroner.

Det betyr at det er behov for å tenke nytt for å få realisert ny veg mellom Ålesund og Molde. Et av grepene som da kan gjøres er å starte byggingen av Møreaksen i Breivika.

Strekningen Breivika – Ørskogfjellet har en kostnad som gjør at den er realiserbar innenfor de budsjettrammene som det ser ut som at samferdsel vil operere under de kommende årene, uavhengig av hvilket parti som sitter i regjering.

Dette er den klart mest trafikkerte delen av vegen mellom Ålesund og Molde. Det er denne strekningen som skaper et trafikkgrunnlag som gjør at en kan forsvare de svært kostbare investeringene i en lang undersjøisk tunnel og stor hengebro på strekningen Vik – Julbøen.

Så kan det innvendes at reguleringsplanen for Breivika – Ørskogfjellet ikke er vedtatt. Det trenger ikke å være et hinder. En reguleringsplan kan være klar i løpet av året. Dersom en da legger inn oppstartsmidler i løpet av de første seks årene av den nye transportplanen, vil det være fullt mulig å komme i gang med å bygge ny veg mellom Breivika og Ørskogfjellet før 2030.

Ved å insistere på at byggingen av Møreaksen skal starte med den kostbare strekningen Vik – Julbøen, risikerer vi at prosjektet stopper opp, og at fylket igjen ender som taper i kampen om samferdselspengene.

Vi står fast på at Møreaksen er et prosjekt som bør gjennomføres. Vi er enige med de politikerne som peker på at omkamper og intern strid er til hinder for å få realisert viktige vegprosjekt i fylket.

Ut fra det bør vi forvente at de som ønsker at Møreaksen blir realisert stiller seg bak en slik omprioritering i utbyggingen av prosjektet.

Vi mener fylkestinget på årets første møte i april bør få dette som en sak og sende et klart signal om at en ønsker å endre rekkefølge på utbygging av Møreaksen.

Slik kan en sikre fylket samferdselspenger og samtidig få startet opp dette viktige prosjektet.