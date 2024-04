Over 15.000 medlemmer i frontfagene kan være i streik fra neste uke. Det skjer dersom Fellesforbundet og Parat ikke kommer til enighet med Norsk Industri innen meklingsfristen ved midnatt lørdag.

Riksmekleren har altså knappe fire dager på seg.

Det kan bli fire svært krevende dager. Trolig må han ty til både tilleggstid og ekstraomganger i forsøket på å unngå at oppgjøret blir starten på en tung streikevår.

Meklingen startet onsdag formiddag. Da møtte riksmekler Mats Wilhelm Ruland forhandlingsdelegasjonene. I spissen for disse er Fellesforbundets Jørn Eggum, Parats Kjell Morten Aune og motparten Norsk industris Knut Sunde.

Så langt følger altså oppgjøret en kjent oppskrift.

I tråd med den oppskriften kan vi ikke vente noen løsning på denne siden av alminnelig kirketid søndag. Det er nærmest en årlig tradisjon at disse meklingene pågår langt på overtid. I år er det ekstra god grunn til å vente det.

Mange fikk reallønnsnedgang i fjor på toppen av flere år med svak lønnsutvikling. Arbeidstakerne i frontfagene er blant disse. Samtidig har mange bedrifter hatt gode tider og levert solide utbytter til sine eiere.

Fagbevegelsen har derfor løftet kravet om reallønnsvekst svært høyt.

Fjorårets oppgjør skulle som kjent også gi reallønnsvekst, men det endte med å bli spist opp av en inflasjon som ble høyere enn spådommene fra i fjor vår. Forhandlerne har et sterkt press fra medlemmene i ryggen.

Siden dette er et hovedoppgjør, er ikke penger alt. Fellesforbundet har også stilt krav om en etter- og videreutdanningsreform, tilsvarende Parats krav om at arbeidsgiverne må være med på et treparts spleiselag for et kompetansefond.

I tillegg ligger blant annet arbeidstidsordninger og regler for innleie av arbeidskraft i potten.

Spørsmålet om penger blir likevel det aller viktigste i dette oppgjøret. Normalt vil det øke Riksmeklerens sjanser til å løse flokene. Det er gjerne lettere å bli enige om penger enn prinsipper. I tillegg synes det å være en erkjennelse på begge sider av bordet om at det er uholdbart med nok et år med reallønnsnedgang.

Det som taler for at det kan bli streik søndag, er derimot at skyene fra fjorårets mellomoppgjør henger tungt over meklingen. Usikkerheten om hvordan inflasjonen vil utvikle seg er fortsatt til stede. Aune og Flattum ønsker ikke å gå i inflasjonsfella en gang til.

På andre siden av bordet sitter Norsk industri med stort strekk i sitt lag. Ikke alle av deres medlemmer har vært med på en børsfest finansiert av en svak norsk krone.

Riksmekleren kan få bruk for både ekstraomganger, straffespark og VAR for å løse dette.