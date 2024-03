Det var yrende liv i Ålesund sentrum lørdag formiddag i forbindelse med fiskerifestivalen Bytorsken. På Joakim Rønnebergs plass hadde festivalen sitt samlingspunkt, både med festivaltelt, aktiviteter, veiing av fisk og prisutdeling.

Redningsselskapets Eliasbåt er en sikker vinner for de yngste. Det ble også servert smaksprøver av vel tilberedt fisk, som overbeviste selv kresne barn om at fisk er kjempegodt. Både små og store kosa seg i vårsola i byen under fiskerifestivalen, også de som verken har båt eller fiskestang. Suppebilen var på plass på festivalområdet med suppe, kaffe og bidro til god stemning.

På biblioteket fikk barna lære om torsken, både via høytlesing med bildekino og dissekering av fisk i regi av Atlanterhavsparken. En opplevelse for de mange som aldri har sett innsida av en fisk tidligere. Barna fikk kjenne på både gjeller og hjerte til fisken. Samtidig pågikk fiskekonkurransen ute på fjorden.

Fiskerifestivalen ble avsluttet med et fargerikt fyrverkeri. Det var unødvendig.

Ingrid Cecilie Ulla er en av dem som har kritisert bruken av fyrverkeri. Hun peker på at fyrverkeri skremmer og skader både fugler og dyr, i tillegg til å forsøple naturen. Det burde være innlysende at det er meningsløst å bruke det i forbindelse med en fiskerifestival. Selv om fargespillet ikke varer lenger enn 40 sekunder, er det nok til å skremme dyr, som ikke har mulighet til å forstå hva som skjer.

Fiskerifestivalen er et så positivt arrangement i seg selv, at de ikke trenger noe fyrverkeri. Det er andre året Bytorsken arrangeres, og alt ligger til rette for at dette skal bli en årlig foreteelse. Ålesund sentrumsforening og alle andre involverte skal ha ros for initiativ og innsats. På samme måte som «Brosundet brenner», tar Bytorsken utgangspunkt i noe som er unikt for Ålesund.

Det tradisjonsrike Borgundfjordfisket var avgjørende for at byen ble grunnlagt. Ved å bli bedre kjent med historien, kan folk i regionen oppleve sterkere tilhørighet. Vi ønsker at folk skal kunne kjenne stolthet av å høre til i denne delen av landet.

Torsken har vært Norges viktigste råvare, og har hatt stor betydning for utviklingen av nasjonen Norge. Det er viktig at nye generasjoner blir klar over det.

Festivalen Bytorsken kombinerer konkurranser hvor alle kan delta, med smakfulle opplevelser og sosiale møtepunkt i byen. Den minner oss på at historien vår er like levende som havet som har formet den.