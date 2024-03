– Og hva er poenget med å sende opp fyrverkeri midt på lyse dagen i midten av mars? Hva har egentlig fyrverkeri med Borgundfjordfisket å gjøre?

Ingrid Cecilie Ulla viser til det varslede fyrverkeriet på fjorden lørdag ettermiddag klokka 15.30, under fiskefestivalen Bytorsken som Ålesund Sentrumsforening er ansvarlig for.

Se svaret fra Ålesund Sentrumsforening lenger ned i saken.

Fyrverkeriet er ment som avslutning på fiskekonkurransen, og varer i rundt 40 sekunder, ifølge informasjonen sentrumsforeninga har sendt ut i forkant.

– Jeg vil på ingen måte motarbeide det som skjer i byen. Jeg er selv næringsdrivende i Ålesund og heier på byen vår, og alt som gjør den levende. Bare det ikke skader andre, i dette tilfellet fugler og dyr, sier Ulla.

– Fyrverkeri er usmakelig og uetisk fordi det betyr noe helt motsatt av glede og moro for dyrelivet. For dem betyr det skrekk, flukt og ødeleggelse. Skal vi fortsette å skade dyr for å skape glade mennesker? Eller kan vi bli enige om at det må være mulig å arrangere spennende ting i Ålesund uten å inkludere fyrverkeri året rundt. Ålesund kommune må på sin side slutte å gi tillatelser til det.

– Heller ikke på nyttårsaften er fyrverkeri nødvendig. Nå som vi vet hva det gjør med dyrelivet, kan vi velge andre alternativ som ikke skader noen. Jeg snakker på vegne av det levende rundt oss som ikke har en stemme til å si fra.

Smeller året rundt

Ved siden av de tradisjonelle nyttårsrakettene, er det stadig flere andre anledninger som brukes som påskudd til å inkludere fyrverkeri, påpeker hun, og nevner Brosundet brenner i januar som ferskt eksempel.

Også i forbindelse med musikkfestivaler og konserter smeller det gjerne litt ekstra, som under Jugendfest på Color Line Stadion.

Fra fyrverkeri-avslutninga under Jugendfest i 2022. Foto: Kristoffer Antonsen

– Og nå skal det være fyrverkeri i forbindelse med fisking i tillegg. Den koblingen forstår jeg rett og slett ikke. Spesielt ikke når det er snakk om midt på dagen, midt i mars. Selv om vi bor i en by, har vi et rikt dyreliv tett innpå oss, og i disse tider er det fugl som har begynt å hekke. Så dette er faktisk et av de verste tidspunktene å skremme fuglene med høge unødvendige smell. Mange som har hund og katt, vet godt hvor skremt de kan bli av fyrverkeri. Tenk da hvordan det er for ville fugler og dyr som ikke kan skjermes innendørs, påpeker Ulla.

Hun tilbakeviser motargument hun har hørt gjentatte ganger før, om at dyrene er vant med lys og smell fra blant annet lyn og torden:

– Dyr er vant med endringer i været, og har medfødte evner til å merke det i forkant, og har strategier for å håndtere det. De stikker gjerne lenge før uværet kommer. Fyrverkeri har de ikke noe vern mot. Det blir som å sende opp raketter midt i stua foran en forsvarsløs toåring som ikke har mulighet til å forstå hva som skjer. Og selv om det er snakk om 40 sekunders varighet, så får dyrene sjokket uansett, med de konsekvensene på helse og adferd som det kan gi.

– I tillegg er fyrverkeri forurensende. Det er et paradoks at en organisasjon som Plastfritt Hav skal ha stand under fiskefestivalen, når arrangøren samtidig bidrar til at det blir mer å rydde opp, med restene etter fyrverkeriet, sier Ulla.

– Hva er alternativet, tenker du?

– Det er mye annet som skaper god stemning i en by som Ålesund, først og fremst gjennom at det skjer noe her. Ellers er jo lysshowet under Brosundet brenner ett godt eksempel på riktig bruk av lys, hvis de dropper fyrverkeri som avslutning. Den franske byen Landerneau kan være til inspirasjon. Der skal innbyggerne ha valgt å bidra med penger de ellers ville ha brukt på fyrverkeri gjennom flere år, sånn at byen nå har en lysfestival som turister reiser langt for å oppleve.

– Vi kan få til noe sånt i Ålesund også, et varig alternativ til fyrverkeri som kan bygges opp år for år. Det handler om å endre holdning, og bestemme oss for at fugler og dyr skal få slippe å lide, fordi vi skal ha det gøy i de minuttene, eller sekundene, et fyrverkeri varer.

Arrangøren svarer: – Ikke vanlig fyrverkeri

I Ålesund Sentrumsforening er Lisa Mari Sæther daglig leder, og hun kaller det som skal avslutte fiskekonkurransen på fjorden for et «fargeshow» ment for dagslys.

Lisa Mari Sæther er daglig leder i sentrumsforeninga. Foto: Ålesund sentrumsforening

– Det er ikke tradisjonelt fyrverkeri slik vi forbinder med nyttårsaften, og det skal ikke smelle like mye. Dette er ment for dagslys, for at fargene skal være synlige. Vi hadde egentlig tenkt å ha dette som startskudd, men valgte i stedet i ha det som avslutning. Også med tanke på at fisken ikke skal bli skremt, når det er en fiskekonkurranse det er snakk om. Selv om det ikke er snakk om veldig høge salutter, har vi gått ut med varsel til folk i forkant, sier hun.

– Vi ønsker jo at færrest mulig skal bli negativt berørt av lyden. Alt av søppel vil vi være nøye med å få ryddet opp etterpå, legger hun til.

– Vil dere vurdere å droppe alle former for fyrverkeri ved kommende arrangement?

– I Ålesund Sentrumsforening lytter vi til alle innspill vi får, og vi ønsker verken å skape forsøpling, eller påvirke dyrelivet negativt, enten det er tamme eller ville dyr det er snakk om. Vi tar dette med i evalueringen, for å se om vi skal gjøre noe annerledes neste gang.

– Dere vil se, vurdere og lære av årets arrangement, før dere eventuelt endrer på noe?

– Se, vurdere og lære er absolutt et godt motto å ha med videre, sier Sæther.