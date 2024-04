Problemene i fylkesøkonomien stikker dypt. Den borgerlige firepartikoalisjonen har åpenbart problemer med å finne fram tiltak som faktisk virker, og som på sikt kan få fylkesøkonomien på fote igjen.

Tirsdag denne uka hadde fylkesutvalget sin første revidering av budsjettet for 2024 som ble vedtatt før jul. Det opprinnelige budsjettet ble som kjent avvist av Kommunaldepartementet.

Høyre, Frp, Venstre og KrF klarte først å legge fram sitt felles forslag til innsparingstiltak en time før møtet startet. De har hatt to og en halv uke på seg siden fylkeskommunedirektøren la det fram.

De kutter i en rekke prosjekter som fylket er involvert i, og som ligger på siden av det som er fylkeskommunens hovedoppgaver. De kutter også kraftig i tallet på ansatte i administrasjonen.

Men de nekter å gjøre noe med ferje- og bussprisene, og de forholder seg ikke til advarselen fra administrasjonen om at det er en kraftig og udekket kostnadsvekst innen hele kollektivområdet.

Flere av kuttforslagene fra Frp, Høyre, KrF og Venstre vil ha liten eller ingen effekt på årets budsjett, mens det i deres kuttliste forutsettes at de slår inn nærmest umiddelbart.

Det gjelder for eksempel nedbemanningen i administrasjonen. Her må selvfølgelig fylkeskommunedirektøren forholde seg til gjeldende regelverk i arbeidslivet.

Det medfører at en nedbemanning, som kan bli opp mot 50 stillinger, vil ta lang tid å gjennomføre.

Det gjør at en neppe vil se store effekter av denne innsparingen før tidligst i 2025 -budsjettet. Vi kan ikke se at det tas høyde for det i det nye budsjettforslaget fra flertallet.

Det kan henge sammen med at det virker å være betydelige forskjeller i virkelighetsforståelsen mellom de fire partiene.

Frp hevder det er en smal sak å gjennomføre disse kuttene, og at innsparingene knapt skal merkes for folk flest.

Vi har vanskelig for å tro at Høyre kan dele denne lettvinte forståelsen av hvilke problemer fylket faktisk står i.

Men så langt er de med på ferden. Det samme er Venstre og KrF.

Hittil har svaret fra de fire borgerlige partiene vært å klage på for lite penger fra staten og klage på at fylkeskommunedirektøren ikke klarer å løse de problemene de står i.

Vi tror tiden er inne for at de selv tar ansvar, og legger bort forestillingen om at dette kan gjøres uten at noen merker det.

Dette er ikke valgkamp. Det er budsjettarbeid.