Mennesker som må leve på hemmelig adresse, har et sterkt behov for beskyttelse. For disse gjelder det liv eller død, trusler om grov vold eller fare for bortføring.

Opplysninger om hvem dette er og hvor de bor, må aldri komme på avveie.

Dessverre har det vært flere eksempler på det motsatte.

Sist uke kunne Sunnmørsposten fortelle at et avvik i Helseplattformen hadde ført til at opplysninger om personer med hemmelig adresse hadde vært tilgjengelig for uvedkommende. Fortsatt er det ikke kjent hvor lenge det gikk før feilen ble oppdaget.

Opplysninger om rundt 100 personer med hemmelig adresse hadde vært tilgjengelig for helsepersonell som ikke skulle ha slik tilgang.

Hvor lenge dette har vært tilfelle, er uklart.

Mennesker som lever med sperret adresse, lever ofte i stor frykt. Mange av de rundt 500 personene dette gjelder, har vært utsatt for partnervold. Andre har flyktet fra tvangsekteskap eller frykter æresdrap. I andre tilfeller kan det handle om å beskytte barn i barnevernets omsorg mot bortføring.

Når de har fått hemmelig adresse, så er det fordi det er siste utveg.

Å leve slik er i seg sjøl veldig krevende. For de som må holde sin identitet skjult, betyr det at de ikke kan være åpne med sin bakgrunn overfor nye venner. Treffer de noen fra «sitt tidligere liv» på gata, kan de bli nødt til å flytte til et annet sted i landet, og starte et nytt liv.

Digitale opplysninger på avveie innebærer alvorlig risiko og skaper utrygghet.

Norge ligger i verdenstoppen i IKT-bruk. Offentlige registre har mange opplysninger om oss alle. Det gir oss mange fordeler, men det gjør oss også sårbare. Det vil alltid kunne skje feil som gjør at slike opplysninger kommer på avveie. En rekke saker viser at det også skjer når det gjelder ømtålige opplysninger.

Helseplattformen oppdaget avviket sjøl, og har varslet de relevante myndigheter som Datatilsynet, Kripos og berørte kommuner. Feilen skal også være rettet.

Sannsynligvis betyr det at risikoen for at noen kan ha fått sin identitet eller bosted avslørt, er svært begrenset.

Uavhengig av om av sikkerhets-glippen har satt noen i fare eller ikke, så er det likevel alvorlig. For mennesker som lever i frykt for å bli bortført, utsatt for grov vold eller drept, vil usikkerheten om at de kan spores av trusselutøveren kunne være nok.

Personopplysninger i offentlige registre og databaser må ha høy beskyttelse.

Jo høyere risikoen ved at de kommer uvedkommende i hende, jo sterkere må beskyttelsen være. Mennesker med hemmelig adresse er i en svært sårbar livssituasjon.

De har krav på absolutt vern.