Den største massefluktsituasjonen i vår tid. Slik beskriver IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) flyktningsituasjonen i verden.

I et brev til Ålesund kommune ber de kommunen neste år ta imot 410 flyktninger.

Ni av 10 flyktninger som ankommer Norge nå kommer fra Ukraina. I fjor tok norske kommuner imot 38 000 flyktninger. Det høyeste tallet noen gang.

Til neste år anslår IMDI at kommunene til sammen må ta imot 37 000 flyktninger.

Tallet er heftet med betydelig usikkerhet. Det kan bli lavere, men det kan også bli høyere.

Dette er uansett svært høye tall. Under den mye omtalte flyktningkrisen i 2015, da en rekke person strømmet over grensen på Storskog, kom det i alt 31 000 flyktninger hit til landet.

Nå er tallet langt høyere. Siden Russlands angrep på Ukraina i mars 2022 har det kommet nesten 70 000 ukrainske flyktninger hit til landet.

Det vi dessverre kan anta er at krigen i Ukraina ser ut til å bli langvarig. Det vil føre til at strømmen av flyktninger ut av landet vil fortsette.

Tall fra i sommer anslår at det i Ukraina nå er drøyt fem millioner mennesker som er internt fordrevne. Spørsmålet er hvor mange av disse som velger å forlate landet.

Strømmen av flyktninger fra Ukraina vil nok også framtvinge en debatt om de velferdsordningene vi tilbyr. Vi har sendt ut signaler om rause ordninger og gode introduksjonsprogram. Ordninger som framstår som klart bedre enn i både Sverige og Danmark.

De første signalene fra regjeringen om innstramminger har kommet. Justisministeren sier regjeringen skal vurdere behovet for «justeringer» for å ligge på et mer likt nivå som landene rundt oss.

Ønsket om å hjelpe og ta imot flyktninger fra Ukraina har så langt hatt en sterk både politisk og folkelig oppslutning. Mye av det henger sammen med at kommunene har gjort en kjempejobb med å bosette flyktninger og en har klart å få en relativt stor andel ut i jobb.

Men det er ikke tvil om at kommunene har strukket strikken langt for å klare den oppgaven. Ålesund var blant kommunene som i år måtte si nei til å bosette så mange som IMDI ba om.

Til neste år er Ålesund krympet som kommune samtidig som at IMDI ber om at en tar imot over 400 nye flyktninger.

Det blir en formidabel oppgave.

I brevet fra IMDI nevnes ikke den dramatiske situasjonen på Gaza-stripen, selv om det er gode grunner til å frykte at den kan utløse en ny flyktningkrise.

Vi kan neste år bli stilt overfor en flyktningkrise i et omfang vi aldri før har vært nødt å takle.

Mye av jobben er det kommunene som må å ta. Hvordan vi makter håndtere det har neppe noen svaret på i dag.