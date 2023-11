Skepsisen var stor da forslaget om å slå sammen Høgskolen i Ålesund med NTNU i Trondheim først ble lansert. Både i Trondheim og Ålesund var det flere som var direkte negative til fusjonen. På Sunnmøre ble det uttrykt bekymring for at det nære samarbeidet mellom akademia og næringsliv kunne gå tapt, hvis skolen skulle styres fra Trøndelag. Mange kjempet derfor for å samle høgskolene i Ålesund, Molde og Volda til en felles enhet, og mente at det var et bedre alternativ. Med knappest mulig flertall vedtok NTNUs styre at Høgskolen i Ålesund skulle bli del av NTNU fra 1. januar 2016. Det er ingen tvil om at fusjonen var en klok og framtidsretta beslutning, som vi i dag kan prise oss lykkelig for.

Hele regionen nyter godt av at Ålesund er blitt universitetsby. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er avgjørende for at næringslivet i nordvest skal kunne utvikles, og for at kommuner og sjukehus skal få nok fagfolk til å kunne tilby nødvendige helsetjenester i framtida. Tidligere måtte ungdom fra vårt distrikt reise til en av de store byene i Norge for å bli lege, sivilingeniør eller siviløkonom. Dette har ført til at mange har valgt å etablere seg i nærheten av studiestedet etter fullført utdanning, i stedet for å reise tilbake til hjemfylket. Slik trenger det ikke å være lenger.

Ved universitetet i Ålesund er det nå mulig å bli både lege, siviløkonom, sjukepleier, bioingeniør og en rekke andre yrker. Fra neste høst tilbys også utdanning av sivilingeniører. Det nye internasjonale masterstudiet i mekatronikk og automatisering ble lansert sist fredag. Studiet er et samarbeid mellom Institutt for IKT og realfag og Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, og fyller et viktig behov for næringslivet i nordvest. Det blir arbeidet med å få på plass praksisgaranti gjennom formelle avtaler med bedrifter, noe som i så fall vil være et unikt tilbud. Frykten for at studietilbudet i Ålesund skulle bli mindre relevant for lokalt næringsliv gjennom fusjonen med NTNU, har vist seg å være helt ubegrunnet. Høgskolen i Ålesund var en av Norges minste høgskoler, og er nå del av Norges største universitet. Fusjonen har gjort regionen mer attraktiv.

«Vet Ålesund at den er en universitetsby?» Spørsmålet ble stilt av Ole-Markus Simonsen, leder for Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund i et leserinnlegg i Sunnmørsposten tidligere i år. Det er et godt og viktig spørsmål. Simonsen pekte på at mange studenter vet lite om det lokale næringslivet, og hvilke muligheter som finnes i denne delen av landet. Dette er helt klart noe som lokale bedrifter kan gjøre noe med.