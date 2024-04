Sunnmørspostens lederskribent foretok sist torsdag en «gjestevisitt» innom Ålesunds anstrengte kommuneøkonomi. Og vi i posisjonen fikk passet påskrevet – 100 dager etter at vi flyttet inn i Rådhuset.

At redaktøren ikke er enig i det politiske skifte som byens innbyggere med stort flertall i høst sa de ville ha, er ikke overraskende. Men det må være lov å forvente litt mer av noen som mener å vite bedre enn de fleste andre.

Bakgrunnen for advarselen fra kommunedirektøren om nærmere 300 millioner i minus, var beheftet med særdeles stor usikkerhet og basert på hva man tror om hele året, sett ved utgangen av februar måned. Og fortsatt knyttet til Haram-skilsmissens uoversiktlige etterdønninger og overbemanning.

Ålesund kommune har nå i mange år slitt med altfor stor økonomisk ubalanse. Budsjetteringen har vært urealistisk allerede før den kom til politisk behandling (av ulike flertall). Det har vært meget uklart hva som kommer av overføringer fra statlige myndigheter nesten helt fram til driftsåret er omme – da blir det vanskelig. At driftskostnadene heller ikke har vært under kontroll, gir i sum særdeles stor grunn til uro.

Fremskrittspartiet, Høyre og Ålesundlista har tatt utfordringen innbyggerne har gitt oss for å rydde opp i den krevende økonomiske situasjonen. Det er allerede sendt en rekke politiske bestillinger, som kommer tilbake til politikerne når de er utredet. Herunder å slippe til private i helse- og omsorgstjenestene, pensjon på anbud, og en storstilt satsing på å redusere det altfor høye sykefraværet.

I tillegg har vi gitt beskjed om at det skal selges eiendommer, slik at vi sikrer oss kapital som kan brukes til å investere i tiltak innen helse som kan samle spredte enheter, redusere driftskostnader og sørge for god kvalitet.

Den lettvinte løsningen er den Arbeiderpartiet og resten av det forrige regimet ønsker. Det er å øke eiendomsskatten. Men det alene ville så vidt dekket inn litt over 1/5 av det merforbruket som prognosene tilsier.

Ved den første budsjettbehandlingen for den nye posisjonen var det en ting som var klinkende klart: Regningen for politikernes feilprioriteringer skal ikke lempes over på innbyggerne. Det har vi levert på i 2024, der fakta er at Arbeiderpartiet med flere foreslo å øke eiendomsskatten med 50 prosent.

Ålesunds innbyggere – og avisas lederskribent – kan være sikker på at vi tar alt dette på alvor. Det beviser de konkrete vedtakene som allerede i løpet av årets første måneder er gjort. Blant annet kravet til administrasjonen om en reduksjon på 100 årsverk.

Byens innbyggere vil ikke lenger leve med usikkerheten om hva de kan forvente av tjenester. De ansatte kan ikke ha en langvarige tvil hengende over arbeidsplassene sine. Og vi politikere må få bort utryggheten slik at vi kan konsentrere oss om utvikling og ikke brannslukking.