En hel verden ser med bekymring på det som skjer i Gazastripen og det sørlige Israel. Norge og den norske regjeringen var tidlig ute med å fordømme terroren som rammer Israels sivilbefolkning, og dette støtter også vi i SV fullt ut. Kirsti Bergstø, leder i SV, statsminister Støre og mange andre politiske ledere har også tydelig uttalt at Israel bryter folkeretten med sin brutale behandling av den palestinske sivilbefolkningen.

Vi står overfor en situasjon der sivilbefolkningen er innesperret, nektet tilgang til mat og strøm, og har ingen mulighet til å flykte. Det er avgjørende at en humanitær krise ikke eskalerer til en katastrofe, og her må verdenssamfunnet komme sammen. Som kommune kan vi gi vår støtte til Palestina, et område som har vært preget av konflikt og humanitære utfordringer i flere tiår. Vi bør være en kommune som verdsetter fred, menneskerettigheter og internasjonal solidaritet. Det er viktig at vi vurderer vår rolle i å hjelpe og støtte palestinerne også her i Norge.

Kommuner handler for betydelige beløp når det gjelder varer og tjenester, og har muligheten til å påvirke gjennom sine innkjøpsbeslutninger. For eksempel har Oslo vedtatt at kommunen ikke skal kjøpe varer og tjenester fra selskaper som bidrar til å opprettholde ulovlig okkupasjon, enten det gjelder Vest-Sahara, Ukraina, Palestina eller andre steder. Dette er et solidarisk prinsipp som Ålesund kommune bør følge.

Vi oppfordrer ordføreren til å fordømme de brutale angrepene fra Israel mot sivile i Gaza og tilslutte kommunen til det økende kravet om våpenhvile. Dette er nødvendig for å forhindre en humanitær katastrofe og ytterligere tap av uskyldige liv. Ordføreren må også ha oversikt over om det er innbyggere fra Ålesund som oppholder seg i Gaza. Hvis det er tilfelle, bør det iverksettes tiltak for å sikre disse innbyggernes trygghet.

Dette bør vi gjøre i solidaritet med menneskene i Gaza.