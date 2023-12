Kjære folkevalgte, det er en stor tillit dere har blitt vist som medlemmer av nye Ålesund kommunestyre. Velgere har vist dere tillit til å ta beslutninger på vegne av oss innbyggere. Demokratiet er grunnmuren i vårt samfunn og tilliten er stor til dere.

Da spør vi dere: Har dere tatt et endelig standpunkt til Kvasnes-saken? Kan du med hånda på hjertet si at du vet at plasseringen av et gigantisk renseanlegg på Kvasnes er det eneste riktige for Ålesund kommune? Har du satt deg godt nok inn i saken til at du, uten tvil, kan gå god for at det skal sprenges i fjellet og en gigantisk fjellhall skal bli bygd?

Et kloakkrenseanlegg skal bygges og kloakk skal pumpes innover mot en fjord, ikke utover mot havet, i uoverskuelig fremtid. Er du helt sikker på at dette er den eneste og riktige måten å løse kloakkproblemene i Ålesund på? Nei, vent litt, dette løser jo ikke problemet for Ålesund kommune … Det løser problemet for deler av kommunen, langt ifra alle husstander får problemet sitt løst, men alle skal betale ….

Er du helt sikker på at å bruke over 2 milliarder kroner og sende regninga til innbyggerne er det riktige? Vet du at i Askøy stoppet politikerne i siste innspurt et gigantanlegg som skulle koste 3,6 milliarder og gikk istedenfor en desentralisert løsning til 933 millioner kroner. Er du helt sikker på at det ikke kan gjøres i Ålesund?

Så til miljøaspektet: er du helt sikker på at Kvasnes anlegget vil rense på best mulig måte? Det er sagt at Kvasnes skal rense 70 prosent. Er du enig i at det er bedre enn en rensegrad på 90 prosent, og mulig enda høyere, som alternative anlegg kan vise til.

Kjære folkevalgt, om du hadde sittet i en rettssal og skulle være med på en domsavgjørelse, er du utover enhver tvil sikker på at Kvasnes anlegget er det beste for Ålesund kommune og dens innbyggere, eller er du litt i tvil? Tvilen kan brukes riktig. Vi har nå noen måneder å bruke på å finne ut nettopp det. Statsforvalter er tydelig på at de er kun opptatt av kvalitet, ikke type anlegg og tidsfaktor er viktig.

Desentraliserte anlegg kan være opp og i drift på kortere tid enn Kvasnes anlegget. Er du fortsatt i tvil? Bruk tvilen din til innbyggernes beste. Gi mulighet for å utrede om det finnes bedre miljømessige, billigere og raskere metoder. Det har ikke det tidligere kommunestyret gjort. Nå har du mulighet til å påvirke. Det er tilliten du er gitt, bruk den og ikke stol på andre enn din egen overbevisning.