Gjennom årene har vi stadig hørt at Ålesund blir nevnt som Norges vakreste by.

Da skjønner jeg ikke alt som gjøres for å ødelegge den. Det første som nærmest ble «lurt» opp var de svære monsterboligene på nordsida av den nye Skansekaia. Bystyret lot seg friste av pengesterke husbyggere, og dermed var Skansekaia og nordsida av Skansen ødelagt. Et lite vakkert minnesmerke!

At byens ledelse hadde samme planer med Storneskaia var ufattelig. Ålesund hadde gjennom mange år vært en av landets fremste fiskeri- og sjøfartsbyer, For slike har gode kaier vært kjempeviktige. I tillegg har byen blitt en av landets mest betydelige cruisehavner, etter stor innsats av havnefogder og turistkontoret. Da er kaiene enda mer viktig. Har ikke politikerne skjønt at kaiene er for båter og ikke for hus?

Skuffende var det at Kirsti Slotsvik kom for å utvikle Sørsida-prosjektet og uttalte at hun gledet seg til å ta fatt når hun så hvor fint det var blitt på nordsida. Etter det jeg husker var hun tidligere øverste leder av Kystverket, og da burde hun vel være mer opptatt av at kaiene ble bevart enn at de blir ødelagt, slik som tilfellet er i Ålesund.

Alle er begeistret for den nåværende Storneskaia og den tilliggende Prestebrygga. Det utgjør en flott cruisehavn og jeg antar at det har hatt sin betydning når Ålesund nå har fått en så sterk posisjon, etter mange års innsats.

Da forstår i alle fall ikke jeg at denne kaia/havna skal ødelegges og ny kai bygges på nordsida av byen, på skyggesida bak fjellet. Og jeg som trodde at vi skulle tilby det beste for turistene? Det kan vel til og med hende at noen selskaper avstår Ålesunds-besøk, slik tilfellet var i mange år tidligere da båtene gikk til Geiranger, og vi håpte de skulle komme til Ålesund også. Det er mange fortsatt rundt om som har et håp.

Havnefogd Fiskaa har uttalt at cruisehavna i Ålesund ikke kan flyttes noe annet sted enn der den er, og det er rett. Han er byens øverste fagmann på dette området og han kjenner forholdene.

Å bygge hus på Storneskaia er like useriøst som at arkitekt Morten Løvseth vil rive ned Skansegata, altså havnegata mellom Tollbua og St. Olavs plass. Den gata ble bygd fordi Kongens gate, og Skansen i sin helhet, rett og slett var sprengt av trafikk på alle måter; og det er ikke noe mindre behov for gata i dag selv om handelen i Kongens gate er noe mindre på dagtid.

I det hele er Ålesund sentrum altfor lite med for få gater i forhold til biltrafikken som er i byen. Derfor er det «bort i natta» med all gravinga som har vært i gatene og for ikke å snakke om å ta Keiser Wilhelms gate til rutebilstasjon, mens vi har en velfungerende stasjon både i samband med cruisehavna og ellers. Etter det jeg har hørt er fagfolket imot – også her!

Da er det en farlig veg å gå for politikerne: Vi har ikke flere gater enn vi trenger, og slik som kaiene er for båtene; er gatene for bilene: Derfor ble gågata «døden» for Skansen.

Vi som er glade i Ålesund vil gjerne ha byen så fin som den er.