Klubben har som mål å kunne bli blant de seks beste lagene i Norge. Det å sette seg mål er jo en enkel sak. Det er verre å gjennomføre målene en setter seg. For en som driver med prosjekt ledelse, som dette er, må da sette i gang prosesser for å nå disse målene. Her har vi ikke lykkes, siden vi står på stedet hvil, og det som verre er.

Først må en sikre at en har kompetanse for å drive fram en slik prosess, og da sørger en for at det er personer i dette systemet som har erfaring fra å drive en tippeligaklubb på dette nivået. I skrivende stund kan jeg ikke se at klubben har disse personen på plass, men sørger heller for å klø hverandre på ryggen, og sørger for at en styrer klubben innenfor «familien». Unnskyld Amund Skiri, du er en av mine helter, men her tror jeg det var viktig å ansette en trener som ikke er familiemedlem.

Det er ikke vanskelig å se at vi har en spillerstall som dessverre ikke holder mål sånn totalt sett. Unnskyld alle dere som kjemper på banen. Jeg setter stor pris på hver og en av dere, men kvaliteten må betraktelig opp, skal dere være med å spise kirsebær med det store. Dere er hentet av en sportslig leder, som tilsynelatende ikke er ferdig med lærlingtiden sin.

Vi supportere lider med laget, og jeg lengter så etter en positiv opplevelse. Motvillig kjenner jeg på at jeg nå er i ferd med å gi blaffen. Ja, både i gode og onde dager, men jeg er lei av å bli pissa på hele tiden. Kan hende OBOS er bedre, da vi vinner noen kamper, men vi vil jo hevde oss blant det beste. Klubber som kommer ifra mindre steder en Ålesund og Sunnmøre klarer seg bra. Lavere budsjett har det også. Argumentet med dårlig økonomi har vert brukt lenge, men man må se på hva man bruker kronene på.

Det jeg vil fram til, er at hele klubben må ha eliteserie-nivå. Dette handler ikke bare om en trener og spillere. Dette handler om en proff organisasjon som har står med begge føttene i nivået. Omorganisering og ny hoder kan være en smertefull prosess, men er helt nødvendig. Her må styre og styreleder vise at det har ryggrad til rydde i korridorene. Beviset er jo nivået klubben befinner seg i, og her har vi vert en stund. Søk kompetanse utenfra. Dere som har ansvaret i dag har ikke den kompetansen dessverre. Det største problemet er gjerne at dere ser dere i speilet, og ikke ser det selv.