Som hovudtillitsvalt i Fagforbundet for Ålesund og Volda sjukehus er eg uroa over konsekvensen ved at administrerande direktør i Helse-Midt Stig Slørdahl vel å overprøve eit einstemmig vedtaket som styret i Helse Møre og Romsdal gjorde om å utsette iverksettinga av Helseplattforma. Om dette forlaget til vedtak skulle gå gjennom vert vi tvungen til å sjå vekk ifrå pasientsikkerheita? I motsett fall om vedtaket ikkje får fleirtal, kan vi ha tillit til ein regional admistrerande direktør som overprøver lokale vedtak?

Vedtaket var basert på omfattande vurderingar der ei totalvurderinga av pasienttryggleiken og forsvarleg drift var avgjerande for at ein ikkje kunne fylgje vedtatt plan. Administrerande direktør i Helse-Midt vel altså å sjå vekk ifrå desse alvorlege åtvaringane frå eit einstemmig styret fordi han vil fylgje plan for innføring av eit system som ikkje fungerer etter intensjonen, og som svært få har tillit til lenger.

Administrerande direktør sitt vedtak er heller ikkje drøfta med konserntillitsvalde og konsernverneombod noko som er i strid med Hovudavtalen og berer preg av manglande medverknad.

Føretaksmodellen viser med denne saka at dei lokale styra i helseføretaka har ingen reel makt og mynde, og det er ein lite demokratisk modell, med ingen lokalpolitisk medverknad.

Vi har no både ein føretaksmodell og eit IT-system som ikkje fungerer, men som vert implementert med høg grad av kontroll og makt.

Helseministeren må no på banen og rydde opp. Regjeringa har vedteke ei tillitsreform i all offentleg sektor og det er difor uhøyrt å ha ein føretaksmodell der ein regional administrerande direktør kan vise mistillit til lokale føretaksstyre. Skrot både føretaksmodellen og helseplattforma før vi mister fleire tilsette og pasientar!