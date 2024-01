Under Norske Rasekattklubbers Riksforbund NRR sin fane har vi i Sunnmørskatten strenge regler for avl og oppdrett, chip og registrering av denne på ny eier er bare en av dem.

I Norge har vi hatt DyreID som eneste leverandør av slike chipper, inntil i fjor.

Prisen for chippen har vært dyr, og vi setter den inn hos veterinærer som sender inn registrering til DyreID. Dersom katten så endret eier etter at chip var satt og registrert så kostet det ytterligere en del.

I fjor bestemte NRR seg for å gjøre noe med dette, og prøve å gjøre det rimeligere. Det klarte de. Nå kan alle, også DU få kjøpe en slik chip, til kr 145, og ta den med til din veterinær og få satt den. Honorar til veterinæren må du nok betale, men det koster ikke noe å registrere den hos NRR.

Omregistrering koster heller ikke noe i MinKatt, og heller ikke å melde seg inn som eier i MinKatt.

Registeret er søkbart for alle, og dekker ikke bare norske katter, men også om katten har chip fra utlandet og er registrert i MinKatt. Er ikke det smart!

Og vi er dessuten helt enige med Tone I. Lundsaunet i Dyrevern Trøndelag, en katt skal ikke være gratis.

Betal for katten du ønsker deg, men krev også da at den er minst 12 uker gammel, chippet, vaksinert, har fått minst en ormekur og har en helseattest fra veterinær som viser at den er frisk, sunn og gammel nok til å forlate sin mor. Besøk den hjemme, før du bestemmer deg! Og se at mammakatten også har det bra, at den kommer fra et godt hjem, og opplev katten slik den er hjemme i trygge omgivelser. Da ser du hvordan den blir når den blir trygg hos deg.

Rasekatter er som rasehunder, de er avlet forskjellig og har forskjellige rasetrekk og krever blant annet forskjellig pelsstell.

Ikke kjøp katta i sekken, eller bidra til rovdrift eller avl på syke dyr.

Vær kritisk, les deg opp om raser som katten har deler av og spør oppdretter om katten er testet for sykdommer som kan følge rasene.

En huskatt/blandingsrase betyr ikke at den er mindre utsatt for genetisk arvelige sykdommer. En renraset katt betyr heller ikke at den er sykdomsfri dessverre.

Men seriøse oppdrettere, av renraset katt eller ikke, vil gjøre hva de kan for å gi kattungen en så bra start som mulig.

Og så er det opp til ny eier, deg? Å sørge for at den får et langt godt og trygt liv.

Med chip.