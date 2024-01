11. januar meldte NRK om optimisme, befolkningsvekst og fremtidstro i Geiranger. Bygda har klart å snu den negative befolkningstrenden, skapt bolyst og spennende arbeidsplasser som treffer ungdom fra hele landet. Noe av forklaringen på tilflyttingen er at lokalt næringsliv har bygd attraktive boliger til bygdas tilflyttere.

Bygging av 24 flotte leiligheter er en stor satsing som krever mye risikokapital. Hotel Union har også stilt boliger til disposisjon for flere enn egne ansatte. De som søker jobb vil ha attraktive boliger, å se dette i sammenheng er et viktig grep for å skape bolyst.

Dette er ett av flere gode eksempler på hvordan lokale bedrifter bidrar til å bygge samfunn og skaper vinn- vinn situasjoner for sine nærmiljø. Bedriften bedrer sin konkurranseevne i kampen om arbeidskraften, bygda blir mer attraktiv og kommunen får økte skatteinntekter.

På NHOs årskonferanse deltok to representanter fra vårt lokale næringsliv; Maria Lilly og Erika June Flakk. De var tydelige på at de ønsker å skape arbeidsplasser og verdier i regionen de kommer fra.

Søstrenes pågangsmot og skaperevne ble dessverre raskt stemplet av LO leder Peggy Følsvik Hessen som «stakkarslig». Dette fordi de to Flakk-søstrene som de fleste andre bedriftseiere er motstandere av formuesskatt på arbeidende kapital. Det betyr ikke at de ikke ønsker å bidra til fellesskapet. Når formuen består av næringseiendommer, maskiner og utstyr må det være legitimt å diskutere om dette er fornuftig- spesielt når skatten utelukkende rammer norske eiere.

Bedriftene betaler skatt på sitt overskudd og eierne skattlegges når de tar ut overskudd i form av utbytte. I tillegg er privat sektor tillagt økt arbeidsgiveravgift. Denne skulle være midlertidig for 2023, men er dessverre er videreført i 2024 på inntekter over et visst nivå. Med den konkurransen vi nå opplever om kompetansen gjelder den for ganske mange medarbeidere.

Følsvik Hessen sa i ettertid at såpass retorikk måtte en tåle. Hvorfor det? Skaper vi samarbeid som i Geiranger ved at vi snakker hverandre ned? På Sunnmøre, der LO lederen har sine røtter, er det tradisjon for at vi løfter sammen. De aller fleste bedriftseiere tar samfunnsansvar og pløyer store verdier tilbake til sine hjemkommuner og lokalsamfunn i form av støtte til idrettsanlegg, veiprosjekt, boliger og kulturliv. Denne støtten er langt vanskeligere å få fra utenlandske eiere.