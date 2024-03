«– Eg vil bygge opp att grunnskulen, så det blir den skulen barna i kommunen fortener» proklamerte ordfører Vebjørn Krogsæter da han ble listetopp for Senterpartiet i januar i fjor. Nå kommer masseoppsigelsene.

For først kuttet SP/AP/INP/SV skolebudsjettene med 1 prosent i budsjettvedtaket i desember. Nå viser det seg at skolene må klare seg med de samme kronene som i 2023, på tross av en prisstigning på 5,5 prosent i 2023.

Det tilsvarer et reelt kutt på over 11 millioner kroner.

Haramsøyskolens rektor, Kenneth Ulla, har allerede sagt ifra at han må kutte fem stillinger til sommeren, og det kommer varsler om kutt fra de fleste av skolene.

Når vi da i tillegg vet at det kommer et godt lønnsoppgjør for de skoleansatte i vår, så vil det reelle budsjettkuttet fra januar 2023 til desember 2024 kunne bli over 10 prosent, altså ytterligere 10–11 millioner kroner. Man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at det er krise på gang i Haramsskolen.

«Alle kutt som er tatt mot barn og unge under Ålesund-perioden. Det er eit klart redusert og dårlegare tilbod no. Der må vi få meir midlar inn i skulen» sa Siv Katrin Ulla Hagala til Haramsnytt to uker før valget i høst.

INPs Ole Petter Aarsund hadde en tilsvarende uttalelse, men den kom midt i budsjettdiskusjonen og handlet spesifikt om skolene i Brattvåg: «Når ein då ser til oppgåvene som ligg til Brattvåg barneskole, som er den største i Haram, med dei tilleggsutfordringane dei har, skulle dei hatt ein heil masse ekstra årsverk» utbasunerte han til Haramsnytt 30. november.

Drøye ei uke senere vedtar INP sammen med AP, Sp og SV å kutte i skolene og gi Brattvåg barneskole nær en million mindre i reelle midler for 2024 enn i 2023.

Liv og lære spriker noe så til de grader hos flertallskonstellasjonen.

Vi må bruke pengene bedre og mer effektivt. La oss starte jobben med å satse på skolene gjennom å gjøre det som Ungdomsrådet har rådet oss til å gjøre: å samlokalisere skolene på øyene.