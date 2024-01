Dette er utslipp det haster å redusere, men får kommune direktøren gjennomslag for sitt forslag til nye bomtakster for elbil ender Ålesund i verste fall opp som en klimasinke.

Kommunedirektøren foreslår å øke miljøtaksten – det elbilen betaler i bommen – fra 50 prosent til 70 prosent av det en forurensende bil betaler. Det vil bety en real takstøkning for elbilister som er større enn økningen som er foreslått for forurensende biler – det blir mindre attraktivt å velge en nullutslippsbil.

Elbiler som erstatter fossilbiler er klimapolitikk som faktisk kutter utslipp. En elbil har ikke direkte klimagassutslipp på veien og når den erstatter en fossilbil sparer det klimaet for to tonn CO₂ i året.

De kommunene som har solid miljørabatt i bomringen har også høy elbilandel. I oktober slo også Transportøkonomisk Institutt fast at økte bompengetakster vil sinke utbytting av bilparken og føre til at vi bruker lengre tid med å nå klimamålene vi har satt oss.

For selv om mange i Ålesund i dag kjører elbil, er kun 25 prosent av den totale bilparken elektrisk. Det er et potensial for å gjøre store kutt i klimagass utslippene hvis flere bytter til elbil. Elbilforening frykter at hvis lokale tiltak svekkes, så kommer vi ikke mål med ambisjonene om at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler.

Ålesund trenger en politikk som oppmuntrer folk til å kjøpe elbil når de skal bytte ut fossilbilen – og da er solid miljørabatt i bommen et effektivt tiltak.

Elbilforeningen oppfordrer kommunestyret til å beholde dagens miljørabatt hvor elbilen betaler 50 prosent av takstene til fossile biler. Det er et godt kompromiss som sikrer penger til samferdsels investeringer samtidig som vi bytter ut den forurensende bilparken.