Ungdomskriminalitet og rus er et stort problem i Ålesund. En av grunnene er at ungdom mangler et sted å samles på fritiden. KrFU vil derfor opprette et gratis fritidstilbud for alle ungdommer i byen.

I Ålesund og omegn ser man en trend med økt vold og ungdomskriminalitet. Sommeren 2022 utførte derfor politiet i Ålesund, Sula og Giske operasjon Hubro. Den hadde som mål å kartlegge og forebygge ungdomskriminalitet i kommunene, men problemet er ikke løst enda.

Det har vist seg å være en sammenheng mellom tilhørighet og ungdomskriminalitet. Ungdommene i kommunene har ikke et trygt felles samlingssted og da er det lett å søke andre miljø for fellesskap og tilhørighet. Disse miljøene kan ofte være kriminelle eller rustunge miljø.

KrFU Ålesund mener at å opprette et nytt, gratis, lavterskel, fritidstilbud er grunnleggende for å forebygge den negative trenden i byen vår. Denne typen tilbud finnes andre steder i kommunen, som på Sjøholt, Skøye og på Harøya, men har vært mangelfull i ytre bydel.

Molde, en kommune med mindre enn halvparten av befolkningen til Ålesund, har et ungdomshus som er åpent fra 16 til 20, fire dager i uka. Her kan ungdom mellom 12 og 19 år drive med kunst, spille brettspill og dataspill, kjøpe seg varm mat eller bare slappe av i en sofa. Dette bør Ålesund klare også!