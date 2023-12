I revidert statsbudsjett for neste år er det sparsomt med nye prosjekter på veifronten.

Kun tre nye veiprosjekter får bevilgninger: E6 i Nordland, Sørelva-Borkamo, E134 i Vestland, Sauda-Røldal samt at det blir satt av penger til en ekstra Oslofjordtunnel parallelt med den gamle.

Alle tre viktige prosjekter der 13 km ny tunnel fra Rødal vil fjerne nesten tusen høydemeter på denne strekningen som vil lette byrden for transportnæringen betydelig.

Det er ikke lenge siden vi leste om familiemora som så vidt unngikk steinraset mellom Eidsdalen og Norddal. Dette er ikke noe uvanlig nyheter for oss som bor her på vestlandet med mye vær og en levende natur.

Men den aller viktigste posten på budsjettet denne gang, er startbevilgningen på «dødsveien» E16 – en startbevilgning på 300 mill. til oppgradering av jernbanen som går parallelt med Europaveien mellom Arna og Stanghelle. En liten sum i dagens målestokk, men et viktig signal til folket som bor langs denne veien.

Det er ikke uten grunn at denne veistrekningen har fått navnet dødsveien.

Hele 55 personer har omkommet på denne strekningen siden 1992.

Lokale aktører har kjempet i flere tiår for å få myndighetenes oppmerksomhet og har måttet tåle mange omkamper. Ny veg og bane på den 30 km lange strekningen Arna-Stanghelle er kostnadsberegnet til vel 30 milliarder. Men fortsatt gjenstår 50 km helt opp til Voss som sies å være like rasfarlig.

50 menneskeliv på 30 år, og enda flere skadde og invalidiserte som vi hører lite om i ettertid. Det er umulig å fatte hvor mye sorg og lidelse som ligger bak alt dette for den som ikke har opplevd det selv. Man kan undres over at ingen har saksøkt våre veimyndigheter for unnfallenhet.

Det skal ikke feies under teppet at det har vært brukt mye penger til rassikring de siste tiårene, men behovet ser bare ut til å vokse år for år med de nye klimaendringene. Folk flest forventer forutsigbarhet og at vi kan ferdes trygt på våre veier, enten det er på landet eller i tettbebygd strøk.

I tillegg sliter landet med et enormt etterslep på vedlikehold både på riksveier og fylkesveier.

Statens vegvesen kan bekrefte at dårlig vei er en medvirkende årsak til betydelig antall trafikkulykker.

Når skal liv og helse få førsteprioritet på samferdselssektoren?

Vi må ikke tillate bygging av én km ny vei før alle «dødsveiene» på det norske veisystemet er fjernet!

Nå må våre politikere våkne, vi har ingen flere å miste!