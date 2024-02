Ligger her på sofaen under pleddet, med TV-serie summende i takt med «Ingunn» som herjer på utsida av vinduet på Hessa. Titt og ofte så er jeg inne på «Sumpen» og sjekker hva gale ho har gjort de siste timene. Til min ergrelse og store frustrasjon, så legger altså Sunnmørsposten ut saker i fleng angående uværet som herjer utafor de tusen hjem bak en betalingsmur!

Siste (av mange) oppslag var bilde av et bygg med teksten «Vi ber folk halde seg unna». Ingen info om hvor dette var, hva som eventuelt var i ferd med å skje, men kun den dramatiske meldinga med at folk bør holde seg unna. Da regner jeg med at det var direkte farlig å nærme seg det aktuelle bygget.

Om du skulle klare å finne ut dette, måtte du kjøpe deg et abonnement til avisa, eller eventuelt ringe naboen din, som hadde flott bil og betalte for abonnement til Sunnmørsposten fra før.

Joda, jeg skjønner at avisene, inkludert denne her på Sunnmøre, skal ha til salt i suppa. De må tjene til livets opphold og til sine ansatte. Men en plass går grensa. Ikke tapp en gnien Sunnmøring for en liten neve dollar når mann skal formidle sikkerhet til folket.