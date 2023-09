Norge og WHO neglisjerer noen av verdens mest glemte pasienter

En gutt på fem år får en betennelse i tannkjøttet. Han får ingen helsehjelp, og to uker senere dør han. Dette skjer med ni av ti som får sykdommen noma, men verken Verdens helseorganisasjon (WHO) eller Norge gjør nok for å forhindre det.