Allerede i 1885 ble det vedtatt at den norske skolen skulle likestille nynorsk og bokmål. Siden den gang har dette temaet vært en het debatt, der flertallet er imot nynorsk. Hvorfor skal vi lære oss et skriftspråk nesten ingen kan?

Mange bokmålselever sliter med å lære seg nynorsk, mens andre veien er det ikke et like stort problem. Skal vi leve i et samfunn der man har en fordel om man har nynorsk som hovedmål? Noen mener at bokmål er letter å lære, samt at nynorsk til og med er like vanskelig som spansk.

Nynorsk har mye mer avanserte grammatikk, i tillegg til at det ikke blir brukt på samme måte i samfunnet. Opplæringen på grunnskole og ungdomsskole er heller ikke lik. Det finnes for lite ressurser i landet til at denne fordelingen skal bli lik for alle. Mange kommer på videregående skole uten å kunne noe som helst, man får rett og slett et slag i trynet dersom man har bokmål som hovedmål.

Hvorfor skal man bruke så mye tid og energi på noe man ikke kommer til å få bruk for senere i livet. En ting er at nynorsk er vanskelig, en annen ting er at det for mange er ubrukelig. Min brutale mening er at det å lære nynorsk er som å lære seg å sykle baklengs, helt meningsløst.

Hensikten for meg og mange er ikke å få nynorsk ut av skolen, men at det blir delvis kuttet ned på, slik at tiden kan bli brukt til andre ting. Et eksempel kan være mer engelsk- og fremmedspråkundervisning. Jeg mener at vi alle hadde fått bedre utbytte ut av mer engelskundervisning.

Engelsk er noe man alltid vil få bruk for, og om man på liv og død vil lære seg nynorsk, kan det være et alternativ for fremmedspråk.

De fleste ser på nynorsk som et tungt og vanskelig fag. Det å sitte og pugge nynorskgrammatikk kan både være demotiverende og meningsløst. Jeg mener karakterpresset er stort nok fra før av. Nynorsk trekker ned snittet til altfor mange. Det å være god i bokmål og nynorsk har som regel ingen sammenheng heller, skriftspråkene er som natt og dag, mener jeg. Det å ta vekk nynorsk hadde senket skuldrene våre noen hakk.

Min mening om dette er veldig lik som mange av politikerne, nynorsk er meningsløst. Når jeg som står i det selv kan mene det samme som de burde det virkelig gjøres noe med. Det er viktig å høre med de saken gjelder, ikke bare de som står på utsiden. Nynorsk er med på å gjøre ungdommens psykiske helse enda dårligere enn hva den allerede er.

Ungdommer bruker altfor mye energi på å stresse over å ha gode karakterer, hvorfor gjør undervisninger bredere enn hva den trenger å være. Jeg som elev mener nynorskundervisning er det siste vi trenger slik dagens samfunn er.