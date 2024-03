Det var på tide at Høyre i Ålesund sluttet å kjempe for Molde sin bo- og arbeidsmarkedsregion. Men at de fortsatt kjemper for Møreaksen, er meg ei gåte. At det er parti i dag, som kjemper med nebb og klør for å anlegge en europaveg gjennom Molde by og videre gjennom et nydelig sørvendt bolig område, er bare trist.

Det er ett oversjøisk alternativ (Romsdalsaksen), som går utenom bebyggelse. Men nok om det. Det er nok å kjempe for på Sunnmøre, som vår egen bo- og arbeidsmarkedsregion. Vi har Hamnsundsambandet, der blant andre Roar Dyb Sandnes, Torill Ytreberg og Monica Molvær sitter i styret.

Så har vi Sula sambandet, Med Kåresen og co. Kanskje kommer det med i revidert?

Sist men ikke minst har vi Storfjordsambandet. Dette prosjektet nærmer seg konseptvalgutredning (KVU) med stormskritt. Der har daglig leder Øyvind Olsen og Norconsult/Pure Logic gjort en kjempejobb.

Som det er antydet og mest fornuftig, skal broen komme i land nær Glomseth, videre med tunnel til Digerneset. Som et første steg, kunne det vært fornuftig å ruste opp vegen fra Magerholm til Glomseth, denne vegen må oppgraderes uansett. Så bygge tunnelen fra Glomseth til Digerneset. Dette første steget vil redusere trafikkproblemene betraktelig i Blindheims området.

Så, politikerne i Ålesund og omland trenger ikke å gå over bekken etter vann, her er nok å gjøre på denne siden av fjorden. Kanskje realiserbart innen en periode på 3 til 10 år.

Optimist? Dette er etter min mening svært viktig for fremtiden til Ålesund og omland å få på plass.