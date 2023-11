Hvis du leser artikkelen så er det 131 personer som har skrevet inn klage og vært negative til planen om å bygge Gondol.

Når alle innbyggere i Sula (vel 9500) har hatt anledning til å uttale seg synes jeg det er merkelig at det fremstilles som om at et stort flertall er negative.

Det er tross alt et kjempestort flertall på over 9.000 som ikke uttaler seg og er trygg på at kommunens valgte representanter godt klarer å håndtere denne saken til det beste for Sula kommune.

Når Sunnmørsposten bruker slike tabloide misvisende overskrifter gir det oss utenforstående en klar oppfatning om at journalisten egentlig ønsker å påvirke i negativ retning.

Dette er dårlig journalistikk. Og den nøytrale posisjonen som Sunnmørsposten bør innta blir ødelagt.

Overskriften burde være noe slikt:

Kun 176 personer valgte å uttale seg i høringen om Sula-gondolen.

Eller: Det store flertallet i Sula kommune stoler på sine folkevalgte!

Men dette er vel for nært fakta og ikke tabloid nok.

Det blir spennende å høre hva kommunen, som representerer det kjempestore flertallet, ender opp med å gjøre.