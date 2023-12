For det tredje er vi inne i en energikrise. Om få år får vi et kraftunderskudd i Norge hvis vi ikke tar grep. Da må slike hindringer ryddes av veien. Husk at hvert bygg er et potensielt kraftverk. Den ressursen bør vi utnytte maksimalt.

For det fjerde er viser NHO og LOs rapport fra Kraftløftet at Møre og Romsdal har den største negative kraftbalansen i Norge etter Oslo og Akershus. Den negative kraftbalansen er på 5,5 TWh i et normalår. Det gjør at fylket er helt avhengig av import fra andre deler av Norge og fra Sverige via Trøndelag. Det forventes at kraftbalansen svekkes ytterligere i årene fremover med en sterk forbruksøkning som ikke blir kompensert med ny økt kraftproduksjon.