De må ha lite å drive med på Stortinget når sunnmøringenes avhengighet av Flytoget må tas opp i spørretimen. Slike «nyhetsoppslag» fører jo til at man lett kan begynne å filosofere litt.

Mye kan sies om sunnmøringer, men at de ikke vil sette seg på VY-toget fra Gardermoen til Oslo og isteden ta taxi og betale i dyre dommer dersom Flytoget legges ned, det har jeg liten tro på.

Så i overkant snobbete er ikke sunnmøringene, i hvert fall ikke de fleste som jeg kjenner. Det er tvert imot svært lite sunnmørsk å betale over dobbel pris for å ta Flytoget, når det finnes et praktisk talt like godt tilbud. Sunnmøringen er jo av natur noe sparsommelige av seg, onde tunger vil ha det til at vi er gniene, i likhet med skottene, men så langt vil ikke jeg trekke det, muligens med noen unntak.

Etter å ha benyttet meg relativt hyppig av både Flytoget og etter hvert NSB/Vy gjennom en lang periode, kan jeg berolige alle som måtte være nervøse for å sette seg på VY-toget på Gardermoen: Det går helt fint. Togene har hyppige avganger, og du kommer til Oslo omtrent på samme tid.

For travle direktører og forretningsfolk kan det nok til å begynne med sikkert føles litt rart å måtte reise sammen med vanlige folk, i et togsett hvor det riktig nok ikke finnes skjermer med hyppige børsoppdateringer og TV2-nyheter, men slapp av, det går over.

Det er jo en glimrende anledning til å vise fram diamantkortet for den lavere middelklasse, som også er ute og reiser nå for tiden, og som sikkert lar seg begeistre av disse travle og effektive forretningsmennene og damene.

Nei, dette tenker jeg ordner seg bare vi gir sunnmøringene litt tid, litt som tilvenning i barnehagen.