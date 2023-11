Hvis de undersøker hvor mange av de som passerer Blindheimstunnelen som skal til Ålesund sentrum, Moa eller videre østover mot Digerneset, ville kanskje Vegvesenet fått en annen tanke enn å rasere eiendommene til mange familier.

Det første de bør ta tak i er tunnelen mellom Sula og Ålesund som ikke bare vil bli en hovedfartsåre for de som kommer fra Sula og ferjekaia på Solavågen og Sulesund, men en beredskap med tanke på den gamle Vegsundbrua.

Hva om det skjer noe med brokonstruksjonen, eller en stor trafikkulykke på eller ved broen? Da er trafikken fra sør mot nord blokkert. Sula-tunnelen er å betrakte som en viktig beredskap, og da kan all trafikken som kommer fra sør som skal til Ålesund sentrum benytte den veien. Jeg forstår ikke hvorfor alt av trafikk skal rutes gjennom Moa som er overbelastet og kaotisk nok slik den er utformet i dag.

Jeg har lekt meg med tanken, og det er det grunnleggende som må ligge til grunn når man tenker vei og det er korteste strekningen fra sør til nord.

Hvis man lager et hull fra Magerholm og til Digernes kan man rute all trafikk som skal nord – sør fra Blindheim og videre innover til Magerholm og til Digerneset. Da får man også vekk all tungtrafikken på veien mellom Magerholm og Valle som i dag er en vei hvor privatbilistene sitter med hjerte i halsen på den strekningen. Der kommer store vogntog i begge retninger og det er snakk om når det skjer en større ulykke på denne smale veien. Så der må al tungtrafikk fjernes og det vil skje med en tunnel fra Digerneset til Magerholm.

Får vi den tunnelen får man avlaste Brusdalsveien og slipper så mye trafikk gjennom Blindheimstunnelen og Moa. Hvis Vegvesenet benytter disse to alternativene vil trafikk mengden og presset gjennom Blindheimstunnelen og Moa avta betraktelig, og Brusdalsveien vil få en betraktelig avlastning.

De som skal til Ålesund sentrum eller nord/øst har kanskje ikke til hensikt å passere Moa. Hvorfor må Vegvesenet presse mer veisystem gjennom den kaotiske trafikkproppen Moa? Er det ikke bedre å få trafikk vekk fra pressområdene?