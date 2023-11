Det er nå viktig at politikere setter seg godt inn i motsegnene som gjenstår. Det er god politisk mulighet til å megle seg igjennom dette. De viktigste sakene i det siste – for motstanderne – har jo vært dette med skyggekast og mastehøyder. Det er nå ok fra Statsforvalteren. Dermed er denne vanskelige delen av saken nærmere en avklaring.

Kommunen må legge føringer for at naturinngrep utføres så skånsomt som mulig.

Skianlegget som Statsforvalteren bagatelliserer, bør politikerne ta inn igjen siden konsekvensen er så liten.

Dette koker ned til om man vil ha storstilt næringsutvikling og verdiskapning for generasjoner eller redusert slitasje på fjell og natur. Et stort politisk flertall som vil satse på arbeidsplasser og næringsutvikling bør veie tungt for Departementet. Og selvfølgelig at kommunen tar motsegnene på alvor, men med egne tilpasninger. Sulapolitikerne har forvaltet dette fjellet sammen med innbyggerne og næringslivet i generasjoner. Det har gått veldig bra til nå og kommunen greier fint å forvalte dette videre uten overstyring.

Denne investeringen fra Flakk er en av de beste nyhetene for denne regionen på flere generasjoner. Og det er akkurat nå det skjer!