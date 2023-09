– Klare for å bidra med frivillighet som del av løsningen

Mangelen på helsepersonell er allerede et stort problem. Med flere eldre og færre i yrkesaktiv alder, kommer ressursproblemene i helse- og omsorgssektoren til å bli større de neste tiårene. Vi i Nasjonalforeningen for folkehelsen er klare for å bidra med frivillighet som del av løsningen.