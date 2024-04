Av: Igor Jokic, Georg Nikolai Johnsen, Ingunn Syltesæter Krakeli, Tora Stahl Rød og Eivind Hustad Vinjevoll

De tillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal har tidligere advart mot innføringen av Helseplattformen. «Inntrykket er at disse bekymringene ikke tas tilstrekkelig på alvor», skriver de i dette innlegget. Her fra en markering i Molde i midten av november i fjor. Foto: Bjørn Brunvoll, Romsdals Budstikke (Arkiv)

Med bakgrunn i erfaringene fra St. Olavs Hospital og en rekke offentlige tilsyn har legene i foretaket uttrykt stor skepsis. Vi frykter i ytterste konsekvens at pasienter kan bli skadelidende direkte fordi journalløsningen er svært kompleks, lite intuitiv og dermed uoversiktlig og vanskelig i bruk. Og at nødvendig helsehjelp blir utsatt pga. kapasitetsproblemer.

Legene og legeforeningen har advart sterkt mot journalløsningen i flere fora, men inntrykket er at disse bekymringene ikke tas tilstrekkelig på alvor.

I risiko og sårbarhetsanalysen som nå er gjennomført vurderes sannsynligheten for at en hendelse kan oppstå og de konsekvensene denne hendelsen medfører. Det er verdt å merke seg at risiko på gult nivå tilsvarer 35-65 % sannsynlighet for moderate skader og/eller prognosetap for et betydelig antall pasienter. En sannsynlighet og konsekvens som ellers ikke aksepteres i helsevesenet. Orange og rødt risikonivå vil være enda mer alvorlig.

Bemannings- og rekrutteringssituasjonen i Helse Møre og Romsdal er allerede dårlig og de fleste leger har utvidede stillingsbrøker. Det er derfor ikke realistisk at nedsatt effektivitet og høy risiko kan håndteres med økt arbeidsinnsats fra allerede hardt pressede ansatte.

Skulle styret i Helse Møre og Romsdal, og i neste instans Helse Midt Norge, innføre Helseplattformen 27. april må de samtidig være innforstått med at de tar på seg et personlig ansvar for de skader og uheldige hendelser som kan oppstå. Som eksempler nevnes pasientskader, dårlig arbeidsmiljø, dårlig rekruttering og dårligere økonomi.