SV sikra viktige tiltak for norske verft i budsjett­forliket

Vi registrerer at Gunvor Ulstein i Skipsrevyen nyleg kom med ei breiside til politikarar som ho meiner nedprioriterer norske eigarar og investorar til fordel for utanlandske. Men det er litt uklart for oss kva eller kven ho siktar til.