Gjennom Sunnmørsposten har vi nylig fått opplyst at bygging av det planlagte avløpsrenseanlegget på Kvasneset blir utsatt – trolig i lang tid – på grunn av manglende tilgang til eiendommene. Det er utrolig at man har brukt utallige millioner på prosjektet uten å vite om man får kjøpe tomtene!

Men ingenting er så galt at det ikke er godt for noe!

For dermed har vi plutselig tid til å utrede de lenge etterlyste alternativene til dette planlagte gigantomani-anlegget på Sula, til et uvisst antall milliarder av kroner. Tidligere har nettopp tidselementet blitt brukt som et stort hinder for nettopp å se på muligheten av andre, desentrale anlegg som trolig kan gjennomføres både raskere og ikke minst mye billigere. For innbyggere og næringsliv i både Ålesund og Sula.

I disse dager arbeider lokalpolitikere i disse to kommunene med administrasjonens forslag til gebyrøkninger på vann og avløp. Og milliardanlegget på Kvasneset pluss milliardanlegget i Fremmerholen (vannrensing) får du regninga for – rett hjem og i tillegg til skatten. Det vil svi alvorlig for veldig mange! Hvordan takler din økonomi en gebyrøkning i Ålesund på 36 prosent til neste år? Ja, du leste rett! Og i Sula (denne gangen) «bare» 16 prosent? Hvor mange prosent har din lønnsøkning vært dette året?

Og dette vil fortsette i årene framover – hvis ikke noe drastisk gjøres. Det som neste år i Ålesund er beregnet å koste 9.159 kroner for et såkalt «normalgebyr», altså en bolig på 120 kvadratmeter, vil koste 21.692 fire år seinere. En ytterligere økning på 12.533, altså pluss 137 prosent! Du leser fortsatt rett. I Sula koster vann og avløp enda mer enn i Ålesund neste år: 15.957. Og det vil man fortsette med fire år seinere, da er summen 23.341, etter en prisøkning på «bare» 7.384 kroner og 46 prosent. Alle priser i 2023-kroner, altså uten hensyn til generell prisutvikling. Og prosjekt-overskridelser. Så det blir garantert enda høyere tall!

Politikerne skal være ombudspersoner for sine innbyggere uansett hvilke partier man har stemt på. Vi kan derfor ikke velte stadig nye, store kostnader over på kommunens innbyggere uten at vi på en seriøs og grundig måte har vurdert om det kan finnes andre og langt billigere måter å få på plass godkjente løsninger. Prisene i samfunnet øker på alle felt, og matkøene øker. Folk må velge om de skal kjøpe mat eller hente sine medisiner. Dette kan ikke fortsette.

Med et slikt bakteppe tror vi ikke våre innbyggere og bedrifter vil forstå det hvis kommunestyrene sier nei til å benytte anledningen til å se på billigere, men fortsatt fullgode løsninger.